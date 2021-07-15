В МИД объяснили необходимость контактов с талибами

Россия
и Соединённые Штаты
имеют схожие интересы по афганскому урегулированию, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану
, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
. Он также отметил, что по этому направлению у Москвы
и Вашингтона развёрнуто довольно результативное сотрудничество. Дипломат подчеркнул, что у РФ к нынешнему моменту налажен контакт с «Талибаном»
*, который стремится участвовать в политической жизни Афганистана. По его мнению, этого удалось добиться благодаря заранее выстроенному диалогу с движением. Эксперты считают, что США будут и дальше заинтересованы во взаимодействии с Россией по афганскому вопросу, что в дальнейшем может послужить формированию отношений между двумя странами и в других сферах.
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Интересы США и России в вопросе афганского урегулирования во многом совпадают. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
«Мы практики и прагматики, нам надо решать вопросы наших национальных интересов, интересов безопасности России на длительную перспективу. И американцы в этом отношении важные для нас партнёры. Это чуть ли не единственное поле, где мы с американцами сотрудничаем и результативно. По крайней мере, мы хотим одного и того же. Мы это ценим и делаем в своих интересах и в интересах наших союзников. Заодно, получается, это совпадает с интересами США. Что ж, мы готовы к такому разговору», — отметил Кабулов в интервью РИА Новости.
При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон сейчас находится в менее выгодной позиции, чем Москва.
«Им (США. — RT) приходится быть конструктивными, потому что они в безвыходном положении. Им надо как-то оправдаться в этой ситуации», — заметил Кабулов.
«Байдену придётся отказаться от конфронтации»
Напомним, США с 1 мая начали выводить свои войска из Афганистана. К 13 июля, как заявили
в Центральном командовании Вооружённых сил США, территорию страны покинули 95% американских военнослужащих. Самым значительным стал уход американцев с авиабазы Баграм
, которая считалась основным пунктом военных сил страны в Афганистане. По данным СМИ, представители Штатов сделали это, даже не предупредив афганских военных о своём отбытии. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобный выход «спешным»
.
«Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», — сказал Лавров.
Отметим, что США планируют полностью вывести
свои войска к 11 сентября 2021 года, после 20-летней кампании в стране. Договорённость о выводе была достигнута ещё во время президентства Дональда Трампа
. Соответствующее соглашение 29 февраля 2020 года подписали
спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и политический лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар.
Изначально планировалось вывести военных к 1 мая 2021 года. Однако после смены руководства в США сроки были пересмотрены. Администрация нынешнего президента Джо Байдена
перенесла их на 11 сентября, приурочив к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из причин вторжения в Афганистан. При этом процесс сокращения присутствия американских войск начался ещё в 2014 году при президенте Бараке Обаме
.
Вместе с тем эксперты отмечают, что столь стремительное отбытие американских военных может спровоцировать распространение в Афганистане международного терроризма. Поэтому США выгодно сотрудничать с Россией по контролированию и урегулированию ситуации в стране.
«Речь идёт о том, чтобы не позволить превратить Афганистан после вывода американских войск в рассадник международного терроризма. Учитывая, что в настоящее время разгромленные разряды ИГИЛ** постепенно перебазируются в различные регионы планеты, США и Россия будут принимать действия, способные отразить эту угрозу», — пояснил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
С ним согласен и профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов
. По его мнению, США заинтересованы в сотрудничестве с РФ, потому что не хотят, чтобы Афганистан впоследствии превратился вновь в поле битвы и стал пристанищем для исламистов всего мира.
«Ситуация в Кабуле с каждым днём становится всё более критической — это объединяет Москву и Вашингтон и даёт возможность для добросовестной работы. Но пока трудно сказать, как эта работа будет осуществляться, поскольку у Байдена довольно много внутренних проблем в США», — добавил Вавилов в беседе с RT.
Эксперт также счёл вероятным, что продуктивное сотрудничество России и Соединённых Штатов в Афганистане в дальнейшем послужат стимулом к нормализации их отношений и в других сферах.
«Отношения США и России будут развиваться в сторону улучшения. Байдену придётся отказаться от конфронтации, нажима и санкций в отношении Москвы, чтобы совместными усилиями отвечать на международные вызовы и угрозы», — выразил уверенность Вавилов.
Переложили ответственность
После того как американцы начали выводить свои войска из Афганистана, ситуация в стране ухудшилась. «Талибан» активизировался и начал наступать и теснить правительственные силы. Однако в Вашингтоне заявили, что их афганские партнёры теперь должны сами защищать свои позиции.
«Правительство и руководство Афганистана должны сплотиться. У них определённо есть возможности для сохранения государства. Вопрос в том, смогут ли они добиться сплочённости, чтобы это сделать», — заявил ранее Джо Байден.
По его мнению, несмотря ни на что, «Талибану» вряд ли удастся полностью захватить власть в Афганистане.
Позицию президента США подтвердили и в Пентагоне
. Так, пресс-секретарь ведомства Джон Кирби
отметил, что Соединённые Штаты «работают с афганскими военными, побуждая их использовать те возможности и потенциал, которые, как известно (Вашингтону. — RT), у них есть». При этом он подчеркнул, что американская сторона с обеспокоенностью наблюдает за ухудшением ситуации в республике в сфере безопасности и за ростом насилия.
На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение
, что вывод американских военных из Афганистана по факту является свидетельством провала их миссии.
«США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей 20-летней миссии», — сказал министр.
«Россия может разговаривать с любой из сил»
Вместе с тем у России сейчас хорошие позиции для ведения переговоров с талибами для урегулирования ситуации, считает Замир Кабулов. По его словам, Москва предвидела возможное ухудшение обстановки в связи с выходом американцев. Поэтому она начала устанавливать контакты с движением заранее.
«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — сказал Кабулов.
Помимо этого, спецпредставитель уточнил, что талибы уже дали Москве определённые гарантии на самом высоком уровне. В частности, они обязались не использовать территорию Афганистана против интересов третьих стран и не выносить военные действия за пределы своего государства. Так, Кабулов рассказал о ситуации, когда военные правительственных войск перебежали на территорию Таджикистана и оттуда открыли огонь по талибам, занявшим их позиции.
«Но талибы дали указание всем полевым командирам огонь по таджикской территории не открывать», — подчеркнул дипломат.
При этом Кабулов заявил
, что Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ
. В этой связи действия талибов, непримиримых врагов ИГ, на севере страны, «лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии».
Вместе с тем эксперты считают, что не стоит полностью полагаться на заверения представителей движения. Ведь, как отметил Владимир Батюк, «сохраняются довольно серьёзные политические и мировоззренческие различия в подходах России и «Талибана» к ситуации в Афганистане и вокруг него». Однако, подчеркнул он, талибам сейчас нужно закрепиться на международной арене в качестве политической силы. Поэтому этот момент можно использовать как рычаг давления на них.
«Талибы заинтересованы в международном признании. Им это нужно, чтобы развивать экономическое сотрудничество с внешним миром. И в этом появляется возможность для воздействия на движение «Талибан» в нужном для стран — соседей Афганистана направлении, в частности, в борьбе с международным терроризмом в лице ИГИЛ, незаконным производством наркотиков, обеспечении политической стабильности в Афганистане», — подытожил собеседник RT.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.