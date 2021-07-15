В МИД объяснили необходимость контактов с талибами

Россия и Соединённые Штаты имеют схожие интересы по афганскому урегулированию, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану , директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов . Он также отметил, что по этому направлению у Москвы и Вашингтона развёрнуто довольно результативное сотрудничество. Дипломат подчеркнул, что у РФ к нынешнему моменту налажен контакт с «Талибаном» *, который стремится участвовать в политической жизни Афганистана. По его мнению, этого удалось добиться благодаря заранее выстроенному диалогу с движением. Эксперты считают, что США будут и дальше заинтересованы во взаимодействии с Россией по афганскому вопросу, что в дальнейшем может послужить формированию отношений между двумя странами и в других сферах.

Фото: globallookpress.com © Xinhua globallookpress.com © Xinhua

Интересы США и России в вопросе афганского урегулирования во многом совпадают. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Видео дня

«Мы практики и прагматики, нам надо решать вопросы наших национальных интересов, интересов безопасности России на длительную перспективу. И американцы в этом отношении важные для нас партнёры. Это чуть ли не единственное поле, где мы с американцами сотрудничаем и результативно. По крайней мере, мы хотим одного и того же. Мы это ценим и делаем в своих интересах и в интересах наших союзников. Заодно, получается, это совпадает с интересами США. Что ж, мы готовы к такому разговору», — отметил Кабулов в интервью РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон сейчас находится в менее выгодной позиции, чем Москва.

«Им (США. — RT) приходится быть конструктивными, потому что они в безвыходном положении. Им надо как-то оправдаться в этой ситуации», — заметил Кабулов.

«Байдену придётся отказаться от конфронтации»

«Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», — сказал Лавров.

Отметим, что США планируют полностью вывести свои войска к 11 сентября 2021 года, после 20-летней кампании в стране. Договорённость о выводе была достигнута ещё во время президентства Дональда Трампа . Соответствующее соглашение 29 февраля 2020 года подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и политический лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар.

Изначально планировалось вывести военных к 1 мая 2021 года. Однако после смены руководства в США сроки были пересмотрены. Администрация нынешнего президента Джо Байдена перенесла их на 11 сентября, приурочив к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из причин вторжения в Афганистан. При этом процесс сокращения присутствия американских войск начался ещё в 2014 году при президенте Бараке Обаме

Вместе с тем эксперты отмечают, что столь стремительное отбытие американских военных может спровоцировать распространение в Афганистане международного терроризма. Поэтому США выгодно сотрудничать с Россией по контролированию и урегулированию ситуации в стране.

«Речь идёт о том, чтобы не позволить превратить Афганистан после вывода американских войск в рассадник международного терроризма. Учитывая, что в настоящее время разгромленные разряды ИГИЛ** постепенно перебазируются в различные регионы планеты, США и Россия будут принимать действия, способные отразить эту угрозу», — пояснил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

С ним согласен и профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов . По его мнению, США заинтересованы в сотрудничестве с РФ, потому что не хотят, чтобы Афганистан впоследствии превратился вновь в поле битвы и стал пристанищем для исламистов всего мира.

«Ситуация в Кабуле с каждым днём становится всё более критической — это объединяет Москву и Вашингтон и даёт возможность для добросовестной работы. Но пока трудно сказать, как эта работа будет осуществляться, поскольку у Байдена довольно много внутренних проблем в США», — добавил Вавилов в беседе с RT.

Эксперт также счёл вероятным, что продуктивное сотрудничество России и Соединённых Штатов в Афганистане в дальнейшем послужат стимулом к нормализации их отношений и в других сферах.

«Отношения США и России будут развиваться в сторону улучшения. Байдену придётся отказаться от конфронтации, нажима и санкций в отношении Москвы, чтобы совместными усилиями отвечать на международные вызовы и угрозы», — выразил уверенность Вавилов.

Переложили ответственность

После того как американцы начали выводить свои войска из Афганистана, ситуация в стране ухудшилась. «Талибан» активизировался и начал наступать и теснить правительственные силы. Однако в Вашингтоне заявили, что их афганские партнёры теперь должны сами защищать свои позиции.

«Правительство и руководство Афганистана должны сплотиться. У них определённо есть возможности для сохранения государства. Вопрос в том, смогут ли они добиться сплочённости, чтобы это сделать», — заявил ранее Джо Байден.

По его мнению, несмотря ни на что, «Талибану» вряд ли удастся полностью захватить власть в Афганистане.

Позицию президента США подтвердили и в Пентагоне . Так, пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты «работают с афганскими военными, побуждая их использовать те возможности и потенциал, которые, как известно (Вашингтону. — RT), у них есть». При этом он подчеркнул, что американская сторона с обеспокоенностью наблюдает за ухудшением ситуации в республике в сфере безопасности и за ростом насилия.

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение , что вывод американских военных из Афганистана по факту является свидетельством провала их миссии.

«США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей 20-летней миссии», — сказал министр.

«Россия может разговаривать с любой из сил»

Вместе с тем у России сейчас хорошие позиции для ведения переговоров с талибами для урегулирования ситуации, считает Замир Кабулов. По его словам, Москва предвидела возможное ухудшение обстановки в связи с выходом американцев. Поэтому она начала устанавливать контакты с движением заранее.

«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — сказал Кабулов.

Помимо этого, спецпредставитель уточнил, что талибы уже дали Москве определённые гарантии на самом высоком уровне. В частности, они обязались не использовать территорию Афганистана против интересов третьих стран и не выносить военные действия за пределы своего государства. Так, Кабулов рассказал о ситуации, когда военные правительственных войск перебежали на территорию Таджикистана и оттуда открыли огонь по талибам, занявшим их позиции.

«Но талибы дали указание всем полевым командирам огонь по таджикской территории не открывать», — подчеркнул дипломат.

При этом Кабулов заявил , что Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ . В этой связи действия талибов, непримиримых врагов ИГ, на севере страны, «лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии».

Вместе с тем эксперты считают, что не стоит полностью полагаться на заверения представителей движения. Ведь, как отметил Владимир Батюк, «сохраняются довольно серьёзные политические и мировоззренческие различия в подходах России и «Талибана» к ситуации в Афганистане и вокруг него». Однако, подчеркнул он, талибам сейчас нужно закрепиться на международной арене в качестве политической силы. Поэтому этот момент можно использовать как рычаг давления на них.

«Талибы заинтересованы в международном признании. Им это нужно, чтобы развивать экономическое сотрудничество с внешним миром. И в этом появляется возможность для воздействия на движение «Талибан» в нужном для стран — соседей Афганистана направлении, в частности, в борьбе с международным терроризмом в лице ИГИЛ, незаконным производством наркотиков, обеспечении политической стабильности в Афганистане», — подытожил собеседник RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.