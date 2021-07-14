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Захарова обратила внимание на противоречия политики ФРГ в Косово

РИА Новостииещё 2
19 минут назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивые действия ФРГ в самопровозглашенном Косово: тогда как МИД этой страны предупреждает, что в Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия, немецкие производители оружия поставляют туда крупные партии вооружения.
В РФ обратили внимание на противоречия политики ФРГ в Косово
Фото: © РИА Новости / МИД РФ© РИА Новости / МИД РФ
"Журналисты немецкого издания Neues Deutschland обнаружили признаки легкого раздвоения личности у собственной власти", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее данным, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендаций при посещении иностранных государств написано о Косово: "Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки".
"Абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе, который одни называют "страной возможностей", а другие - "черной дырой". Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно, без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению", - отметила Захарова.
"И вот на этом фоне в СМИ утекло письмо производителя вооружения "Хеклер и Кох" (бывший "Маузер") в Федеральный совет безопасности ФРГ о планах поставить в Косовский край еще одной партии автоматического оружия на сумму больше полумиллиона евро. Повторю "еще одной", значит, не первой", - добавила представитель МИД РФ.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
Политика,Мария Захарова,МИД,ЕС,Германия,
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