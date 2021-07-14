В РФ обратили внимание на противоречия политики ФРГ в Косово

"И вот на этом фоне в СМИ утекло письмо производителя вооружения "Хеклер и Кох" (бывший "Маузер") в Федеральный совет безопасности ФРГ о планах поставить в Косовский край еще одной партии автоматического оружия на сумму больше полумиллиона евро. Повторю "еще одной", значит, не первой", - добавила представитель МИД РФ.