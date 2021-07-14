В РФ обратили внимание на противоречия политики ФРГ в Косово

"Журналисты немецкого издания Neues Deutschland обнаружили признаки легкого раздвоения личности у собственной власти", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе, который одни называют "страной возможностей", а другие - "черной дырой". Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно, без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению", - отметила Захарова.