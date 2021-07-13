Володин призвал судей ЕСПЧ уйти в отставку

"Судьи ЕСПЧ, когда принимают такого рода решения, должны изучить национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И ставить на первое место его, если оно приоритетно. В данном вопросе судьи продемонстрировали отсутствие квалификации, приняв, в сущности, вступающее в противоречие с национальным законодательством неправовое решение", - отметил спикер. Он полагает, что "правильным было бы для них в связи с этим подать в отставку".
"К таким межгосударственным структурам ЕСПЧ относится в первую очередь. Еще одна норма, в поддержку которого выступило абсолютное большинство, - о защите "института брака как союза мужчины и женщины", - сказал Володин.
"Каждая нация обладает собственным культурным кодом, своими традициями и менталитетом. Игнорировать это недопустимо. Инородные "гены", которые вы стремитесь вживить, вызывают только разрушительные процессы. Пример этому – недавно прошедшие столкновения в Грузии. Вероятно, ваша цель состоит в том, чтобы расшатать чужую государственность", - подытожил политик.