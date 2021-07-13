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Володин: потребовавшие узаконить однополые союзы в России судьи ЕСПЧ должны уйти в отставку

Анна Безрукова
1 час назад
Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) показали отсутствие квалификации, посоветовав России узаконить противоречащую ее конституции практику однополых браков, поэтому им лучше подать в отставку. Эту позицию сегодня в своем Telegram-канале озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин призвал судей ЕСПЧ уйти в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Судьи ЕСПЧ, когда принимают такого рода решения, должны изучить национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И ставить на первое место его, если оно приоритетно. В данном вопросе судьи продемонстрировали отсутствие квалификации, приняв, в сущности, вступающее в противоречие с национальным законодательством неправовое решение", - отметил спикер. Он полагает, что "правильным было бы для них в связи с этим подать в отставку".
Кроме этого, Володин напомнил, что по статье 79 российской конституции "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем" основному закону, не должны исполняться в РФ.
"К таким межгосударственным структурам ЕСПЧ относится в первую очередь. Еще одна норма, в поддержку которого выступило абсолютное большинство, - о защите "института брака как союза мужчины и женщины", - сказал Володин.
"Каждая нация обладает собственным культурным кодом, своими традициями и менталитетом. Игнорировать это недопустимо. Инородные "гены", которые вы стремитесь вживить, вызывают только разрушительные процессы. Пример этому – недавно прошедшие столкновения в Грузии. Вероятно, ваша цель состоит в том, чтобы расшатать чужую государственность", - подытожил политик.
Политика,Вячеслав Володин,ЕСПЧ,Госдума,Россия,
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