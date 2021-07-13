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Путин сказал, что началась активная работа по проекту "Анти-Россия"

РИА Новостииещё 2
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, отметил, что началась активная работа по проекту "анти-Россия", это не может не вызывать обеспокоенность.
"Цель простая": Путин раскрыл суть проекта "Анти-Россия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент на следующий день после выхода статьи дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.
"Началось это давно (проект "анти-Россия" - ред.), еще в средние века, и продолжается сегодня. Берутся на вооружение старые заготовки. Все новое - это хорошо забытое старое", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" .
"Он (проект "анти-Россия" - ред.) начался еще в XVII-XVIII веке, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Цель-то простая, я там пишу - разделяй и властвуй. Перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России: просто ослабить страну", - сказал Путин, отвечая на вопрос, когда начался проект "анти-Россия" и связан ли он с Украиной.
"Кроме этого, почему именно сейчас я активизировал эту работу, потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Политика,Владимир Путин,Украина,
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