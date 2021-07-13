"Цель простая": Путин раскрыл суть проекта "Анти-Россия"

"Началось это давно (проект "анти-Россия" - ред.), еще в средние века, и продолжается сегодня. Берутся на вооружение старые заготовки. Все новое - это хорошо забытое старое", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" .
"Кроме этого, почему именно сейчас я активизировал эту работу, потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".