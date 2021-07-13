Чиновника уволили после жалобы на прямой линии Путина

Заместителя главы Уватского района Тюменской области по вопросам ЖКХ уволили после жалобы жителя села Демьянка на прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на анонимный источник.
В приемной главы Уватского района ситуацию не прокомментировали, пишет URA.RU.
Ранее сообщалось, что на жителя Тамбовской областиРомана Герасимова, который задал вопрос президенту Владимиру Путину 30 июня по поводу строительства мусорного полигона, напали после прямой линии. Нападавшие успели нанести ножевые ранения Герасимову, его госпитализировали.