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Российского чиновника уволили после жалобы на прямой линии Путина

Lenta.ru
1 час назад
Заместителя главы Уватского района Тюменской области по вопросам ЖКХ уволили после жалобы жителя села Демьянка на прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на анонимный источник.
Чиновника уволили после жалобы на прямой линии Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тарлан Тагиров пожаловался президенту на высокие цены на коммунальные услуги, которые вынуждены платить переселенцы из аварийного жилья.
«Заместитель главы Уватского района, ответственный за решение вопросов, связанных с ЖКХ, был уволен. На официальном сайте ведомства данные о нем больше не значатся», — сказал собеседник агентства.
По информации издания «МК», жителям выставляли счета в размере от 40 до 70 тысяч рублей. Выяснилось, что в новом доме управляющая компания не сертифицировала приборы учета вовремя.
В приемной главы Уватского района ситуацию не прокомментировали, пишет URA.RU.
Ранее сообщалось, что на жителя Тамбовской области Романа Герасимова, который задал вопрос президенту Владимиру Путину 30 июня по поводу строительства мусорного полигона, напали после прямой линии. Нападавшие успели нанести ножевые ранения Герасимову, его госпитализировали.
Политика,Роман Герасимов,Владимир Путин,РИА Ura.ru,Тюменская Область,
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