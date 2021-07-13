Путина призвали «вернуть Киев на Русь»

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Ранее на сайте Кремля опубликовали статью президента «Об историческом единстве русских и украинцев».

Путин отметил, что в последние годы между Россией и Украиной возникла стена, которую он воспринимает как большую общую беду и трагедию.

«Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства», - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что «большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов», мечтали об отмене национальных государств и поэтому «произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки».

«Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил об идеях первого мэра Санкт-Петербурга, ученого-правоведа Анатолия Собчака : тот считал, что республики должны выйти из СССР в тех границах, в которых они вступили в союз.

«Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить. < > Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна», - написал Путин.