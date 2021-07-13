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Путина призвали «вернуть Киев на Русь»

Мария Иванова
35 минут назад
Автор Telegram-канала Vespa.Media призвал президента России Владимира Путина «вернуть Киев на Русь». Так Vespa.Media прокомментировал статью главы государства.
Путина призвали «вернуть Киев на Русь»
Фото: ТАССТАСС
Ранее на сайте Кремля опубликовали статью президента «Об историческом единстве русских и украинцев».
Путин отметил, что в последние годы между Россией и Украиной возникла стена, которую он воспринимает как большую общую беду и трагедию.
«Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства», - подчеркнул президент.
Путин также отметил, что «большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов», мечтали об отмене национальных государств и поэтому «произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки».
«Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», - подчеркнул глава государства.
Президент напомнил об идеях первого мэра Санкт-Петербурга, ученого-правоведа Анатолия Собчака: тот считал, что республики должны выйти из СССР в тех границах, в которых они вступили в союз.
«Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить. < > Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна», - написал Путин.
Telegram-канала Vespa.Media интерпретировал слова президента так: украинцам «подарили независимость, а они насытиться не могут». Автор канала отметил, что Россия способна «вернуть всё обратно в состав империи».
Политика,Анатолий Собчак,Владимир Путин,Киев,
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