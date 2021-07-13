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«В Белоруссии невыносимо»: Лукашенко сделал признание во время визита в Россию

Мария Иванова
32 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург и рассказал о невыносимой жаре в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.
«В Белоруссии невыносимо»: Лукашенко сделал признание во время визита в Россию
Фото: ТАССТАСС
«У вас еще терпимо, у нас невыносимо», - рассказал Лукашенко чиновнику, встречавшему его в аэропорту.
Он отметил, что в восемь утра в Белоруссии было уже плюс 30 градусов в тени.
Лукашенко 13 июля встретится в Санкт-Петербурге
с президентом России Владимиром Путиным.
В пресс-службе главы Белоруссии рассказали, что во время встречи президенты «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику».
«Визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», - подчеркнули представители Лукашенко.
Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Санкт-Петербург,Россия,Минск,Беларусь,
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