«В Белоруссии невыносимо»: Лукашенко сделал признание во время визита в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург и рассказал о невыносимой жаре в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.«У вас еще терпимо, у нас невыносимо», - рассказал Лукашенко чиновнику, встречавшему его в аэропорту. Он отметил, что в восемь утра в Белоруссии было уже плюс 30 градусов в тени.Лукашенко 13 июля встретится в Санкт-Петербургес президентом России Владимиром Путиным.В пресс-службе главы Белоруссии рассказали, что во время встречи президенты «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику».«Визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», - подчеркнули представители Лукашенко.