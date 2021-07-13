«Он этот фонарь долго тягал, но дотягал. Зачем? Все вчера спрашивали Я не знаю, это надо у него спросить», - рассказала она.
«Потому что нужно было снимать иммунитет, такой запрос был. Нота дипломатическая от МИД РФ была им направлена, так как был запрос от правоохранительных органов. Они [посольство США] имеют право снять этот иммунитет и предать его местному суду. Но сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: просто отправили его домой», - пояснила представитель МИД России.