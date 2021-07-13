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МИД РФ направило посольству США ноту из-за похищения ж/д указателя

Алиса Селезнёва
47 минут назад
Похищение сотрудником посольства США стрелочного указателя на железнодорожной станции Осташков Тверской области стало причиной для официальной ноты со стороны российского МИДа. Об этом сегодня в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее Мария Захарова поясняла в своем Telegram-канале, что весной один из сотрудников посольства США в России свинтил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков и убрал его в багажник машины. Такими действиями американец подверг опасности пассажиров поездов, так как это достаточно оживленный участок пути, отметила она.
В ходе программы «Соловьев Live» показали видеозапись похищения железнодорожного указателя. Комментируя видео, официальный представитель МИД отметила, что дипломатический иммунитет с сотрудника посольства США снимать не стали.
«Он этот фонарь долго тягал, но дотягал. Зачем? Все вчера спрашивали Я не знаю, это надо у него спросить», - рассказала она.
Захарова добавила, что сотрудник посольства, фигурировавший на видео, был возвращен «на базу в США».
«Потому что нужно было снимать иммунитет, такой запрос был. Нота дипломатическая от МИД РФ была им направлена, так как был запрос от правоохранительных органов. Они [посольство США] имеют право снять этот иммунитет и предать его местному суду. Но сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: просто отправили его домой», - пояснила представитель МИД России.
Политика,Видео,Мария Захарова,МИД,МВД,Тверская Область,Соединенные Штаты,
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