Елена Шмелева рассказала о своих планах в «Единой России»

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В беседе со Шмелевой Владимир Соловьев подчеркнул, что она - «абсолютно состоявшийся человек», и спросил, почему она решила идти в политику

«Это удивительный уровень доверия и ответственности, который ты осознаешь, когда становишься лицом в списке лидеров «Единой России». Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику следующих пяти лет в сфере образования», - ответила Шмелева.

Она подчеркнула, что партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень.

«Слабому человеку все время что-то мешает, всегда можно спрятаться за операционную суету, регламенты. До этого была работа в группе по регуляторной гильотине в сфере образования, мы очень многие регламенты не просто отменяем, в образовании ничего нельзя сделать революционно, это эволюционный путь с участием большого количества экспертов. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», - подчеркнула Шмелева.

Ранее Шмелева рассказала, как можно улучшить образование в России. По ее мнению, в школах необходимо снижать количество формальных проверок, контрольных работ и мониторингов.

По ее мнению, вместо повышения качества образования проверки «притупляют ощущение ответственности за будущее детей».