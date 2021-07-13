Елена Шмелева рассказала о своих планах в «Единой России»

Глава образовательного центра «Сириус», одна из лидеров предвыборного списка «Единой России» Елена Шмелева
рассказала, что работа в партии поможет ей менять политику в сфере образования. Об этом она заявила
в эфире «Соловьёв LIVE».
В беседе со Шмелевой Владимир Соловьев
подчеркнул, что она - «абсолютно состоявшийся человек», и спросил, почему она решила идти в политику
«Это удивительный уровень доверия и ответственности, который ты осознаешь, когда становишься лицом в списке лидеров «Единой России». Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику следующих пяти лет в сфере образования», - ответила Шмелева.
Она подчеркнула, что партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень.
«Слабому человеку все время что-то мешает, всегда можно спрятаться за операционную суету, регламенты. До этого была работа в группе по регуляторной гильотине в сфере образования, мы очень многие регламенты не просто отменяем, в образовании ничего нельзя сделать революционно, это эволюционный путь с участием большого количества экспертов. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», - подчеркнула Шмелева.
Ранее Шмелева рассказала, как можно улучшить образование в России. По ее мнению, в школах необходимо снижать количество формальных проверок, контрольных работ и мониторингов.
По ее мнению, вместо повышения качества образования проверки «притупляют ощущение ответственности за будущее детей».
Также Шмелева призвала снять бюрократический груз с педагогов. Вместо этого их необходимо поддерживать, консультировать и приобщать к новым методам обучения.