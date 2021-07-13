Антонов потребовал от США уважения к России

Россия не нуждается в услугах или помощи со стороны США , но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов во время выступления в видеоформате перед студентами Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния). Текст выступления в рамках ежегодного летнего симпозиума института по теме Российской Федерации приведен в понедельник в Facebook посольства.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Сергей Савостьянов / ТАСС

"Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения, - подчеркнул дипломат. - Ожидаем, что наши интересы будут учитываться".

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"В нынешней турбулентной глобальной обстановке нам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев. Российская сторона к такой работе готова", - заявил Антонов.

Влияние саммита в Женеве на отношения

Москва не считает, что саммит РФ и США в Женеве позволил добиться значительного улучшения отношений между странами, важнейшей договоренностью стало решение начать комплексный двусторонний диалог, добавил посол.

Говоря об итогах российско-американского саммита, Антонов отметил: "Вопреки негативу, который нагнетался американскими СМИ накануне саммита, переговоры на высшем уровне прошли в спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере. При всех сохраняющихся противоречиях лидеры двух стран согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций и снижению конфронтации в российско-американских отношениях".

"Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах, - сообщил посол. - За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение понимания о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня".

"Важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог. Наряду с продлением ДСНВ в начале текущего года, это - еще один шаг Вашингтона в направлении здравого смысла и большей ответственности в международных делах", - подчеркнул Антонов.

Российско-американский саммит состоялся в Женеве 16 июня.

Встреча делегаций

По словам дипломата, Россия рассчитывает на проведение в ближайшие недели встречи на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по тематике стратегической стабильности.

"Рассчитываем в ближайшие недели провести установочную встречу межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере", - сказал Антонов.

В Москве исходят из того, что целью стратегического диалога должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учетом всех значимых факторов.

"Такое "уравнение" должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи, - отметил посол. - Речь идет о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях, реагировании на чреватые ядерной эскалацией кризисные ситуации".

Взаимодействие США и РФ по кибербезопасности

Москва, как добавил Антонов, считает одной из приоритетных тем взаимодействие с Вашингтоном в сфере обеспечения безопасности в киберпространстве, российская сторона представила свои предложения.

"Еще одна приоритетная тема - налаживание совместной работы в области кибербезопасности, - отметил Антонов. - К слову, по данным американских источников, большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США. В 2020 году были зафиксированы 45 компьютерных атак на российские объекты, в этом - 35, которые координировались из Америки".

"Хотел бы отметить, что несколько дней назад президенты наших стран провели телефонный разговор, в ходе которого подробно затрагивалась проблематика кибербезопасности, - сообщил посол. - Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в этой сфере, продолжения соответствующих контактов. В частности, Владимир Путин отметил, что взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер".

"Это общая проблема, которую надо решать, - констатировал Антонов. - Мы передали конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информпространстве. Рассчитываем на позитивную реакцию администрации. Достижение осязаемых результатов в борьбе с киберугрозами позволило бы снять один из крупнейших "раздражителей" в российско-американских отношениях".

Недопущение вооруженного конфликта

Посол отметил, что страна считает необходимым делать все возможное для того, чтобы не допустить возникновения любого вооруженного конфликта с США, который бы неизбежно создал угрозу эскалации "вплоть до ядерного уровня".

Говоря о российско-американском саммите в Женеве, Антонов отметил, что "подтверждение [по итогам встречи] выработанной 35 лет назад формулы о недопустимости ядерной войны и невозможности победы в ней" задает вектор совместных усилий Москвы и Вашингтона в направлении "большей ответственности в международных делах".

"Более того, считаем необходимым делать все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта, который неизбежно был бы чреват эскалацией вплоть до ядерного уровня", - добавил российский дипломат.

Ситуация в Сирии

Дипломат отметил, что Россия рассчитывает, что выработка в Совете Безопасности ООН новой резолюции по Сирии будет способствовать скорейшему обеспечению политического урегулирования конфликта в этой арабской стране.

Он также подчеркнул "еще один важный результат последних дней" - координацию усилий России и США "по выправлению ситуации в Сирии".

"Благодаря плотному взаимодействию наших представителей в Нью-Йорке принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи сирийцам. Рассчитываем, что данное решение будет способствовать скорейшему достижению политического урегулирования в арабской республике, стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул Антонов.

Совет Безопасности ООН принял в конце прошлой недели резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Он продлевает работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.