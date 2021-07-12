Мэру Кисловодска сделали операцию после падения с электросамоката

«Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката», – написали в аккаунте администрации Кисловодска в Instagram.
Операцию в московском медицинском центре имени Бурденко Александру Курбатову сделали после того, как состояние его здоровья стабилизировалось. По мнению медработников, у мэра Кисловодска положительная динамика выздоровления. Жители Кисловодска в комментариях под постом администрации написали, что рады улучшению состояния мэра.
«Скорейшего выздоровления и возвращения», – прокомментировал один из жителей.
Ранее «ФедераПресс» писал, что Курбатов упал с электросамоката 12 июня. В результате происшествия он получил черепно-мозговую травму. Его нашли без сознания возле санатория Кисловодска прохожие.