Мэру Кисловодска сделали операцию после падения с электросамоката

Операцию в московском медицинском центре имени Бурденко Александру Курбатову сделали после того, как состояние его здоровья стабилизировалось. По мнению медработников, у мэра Кисловодска положительная динамика выздоровления. Жители Кисловодска в комментариях под постом администрации написали, что рады улучшению состояния мэра.