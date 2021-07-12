Путин: Запад реализует проект "Анти-Россия"

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней", - говорится в статье.
Президент также считает, что в проекте "анти-Россия" нет места "суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать её реальную независимость".