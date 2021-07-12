Путин: Запад реализует проект "Анти-Россия"

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.

Президент также считает, что в проекте "анти-Россия" нет места "суве­ренной Украине, как и политическим силам, кото­рые пытаются отстаи­вать её реальную независимость".