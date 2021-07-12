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Путин заявил о западном проекте "Анти-Россия"

РИА Новости
49 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил о западном проекте "анти-Россия", в рамках которого на Украине меняются президенты и депутаты, но установка на вражду с Россией, на разделение остается.
Путин: Запад реализует проект "Анти-Россия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы меня­лись президенты, депутаты, министры, но была неиз­менной установка на разделение с Рос­сией, на вражду с ней", - говорится в статье.
Президент также считает, что в проекте "анти-Россия" нет места "суве­ренной Украине, как и политическим силам, кото­рые пытаются отстаи­вать её реальную независимость".
Политика,Владимир Путин,Россия,Украина,
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