Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России не дает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.Он добавил, что подобные решения не открывают новых перспектив в налаживании взаимодействия между государствами.Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях, - произнёс представитель Кремля.Евросоюз продлил санкции против России