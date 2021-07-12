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Песков назвал препятствие для нормализации отношений Москвы и Брюсселя

News.ru
53 минуты назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России не дает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что подобные решения не открывают новых перспектив в налаживании взаимодействия между государствами.
Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях, - произнёс представитель Кремля.
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