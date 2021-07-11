«Путин видит слабость»: Помпео раскритиковал Байдена за мягкость

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«Я слушаю выступление президента Байдена и уверен, что Владимир Путин, бывший сотрудник КГБ, видит слабость. Он видит президента, который сказал ему: «Эй, есть список из 16 вещей, которых нельзя трогать», оставив тысячи объектов, на которые можно беспрепятственно воздействовать», - заявил Помпео.

По его мнению, линия поведения, избранная Байденом позволяет России продолжать приписываемые ей американскими СМИ кибератаки с помощью вируса-вымогателя.

Помпео уверен, что за киберпреступниками, чуть ли не самолично, стоит российский лидер.

Чтобы остановить наступление, якобы осуществляемое «русскими хакерами» на американские компании, Помпео предлагает воздействовать на Россию так, чтобы она почувствовала серьезные экономические издержки.