В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Путин видит слабость»: Помпео раскритиковал Байдена за мягкость

Елена Прошина
23 минуты назад
Президент Владимир Путин чувствует сладость своего американского коллеги Джо Байдена в сфере предотвращения кибератак. Об этом в интервью Fox News сообщил бывший госсекретарь США Майк Помпео.
«Путин видит слабость»: Помпео раскритиковал Байдена за мягкость
Фото: AP PhotoAP Photo
«Я слушаю выступление президента Байдена и уверен, что Владимир Путин, бывший сотрудник КГБ, видит слабость. Он видит президента, который сказал ему: «Эй, есть список из 16 вещей, которых нельзя трогать», оставив тысячи объектов, на которые можно беспрепятственно воздействовать», - заявил Помпео.
По его мнению, линия поведения, избранная Байденом позволяет России продолжать приписываемые ей американскими СМИ кибератаки с помощью вируса-вымогателя.
Помпео уверен, что за киберпреступниками, чуть ли не самолично, стоит российский лидер.
Чтобы остановить наступление, якобы осуществляемое «русскими хакерами» на американские компании, Помпео предлагает воздействовать на Россию так, чтобы она почувствовала серьезные экономические издержки.
Напомним, что Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия всегда предоставляла СШ всю запрашиваемую информацию о кибератаках, не получая ничего взамен от спецслужб США. При этом, по мнению Путина, большинство кибератак в мире осуществляется из США.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Fox News,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители