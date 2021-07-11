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Россию призвали к бдительности из-за убийства президента Гаити

Елена Прошина
1 час назад
После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза при соучастии граждан США России следует быть начеку. Такое мнение политолога и востоковеда Евгения Сатановского приводит URA.RU.
Россию призвали к бдительности из-за убийства президента Гаити
Фото: СкриншотСкриншот
«Американцы президента убили. Надо свергнуть, арестовать, или убить какого-нибудь президента — сделают»,— считает Сатановский.
По его мнению, подобные гаитянской операции американцы осуществляют по всему миру. Такая практика существовала и, скорее всего продолжится в будущем. В этой связи, считает Сатановский, России следует быть начеку и самой действовать жестче для предотвращения аналогичных сценариев на своей территории.
Напомним, что в ночь на 7 июля на резиденцию президента Гаити Жоневеля Моиза напала группа из нескольких десятков наемников. В нее входили бывшие военнослужащие колумбийской армии и несколько граждан США. В результате нападения гаитянский лидер был убит. Сообщалось, что перед смертью его подвергли пыткам. На данный момент гаитянскими силовиками задержаны 11 участников убийства, еще несколько наемников ликвидированы. После покушения на президента Гаити в стране разразился масштабный политический кризис.
Политика,Евгений Сатановский,РИА Ura.ru,Россия,Соединенные Штаты,
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