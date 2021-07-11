Госдума: кредиты не спасут бизнес в России

По его словам, государство обязано создавать условия для развития предпринимательства. Для этого нужно, чтобы соблюдалось законодательство и отсутствовали административные барьеры. При этом налоговые режимы должны оставаться неизменными. Депутат подчеркнул, что бизнесу нужны понятные правила. Парламентарий напомнил, что меры поддержки после введения ограничений, связанных с коронавирусом, были введены слишком поздно, хотя тогда речь шла не о прибыли, а о сохранении рабочих мест.