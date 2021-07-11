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В Госдуме заявили, что кредиты не спасут бизнес в России

Ura.Ru
16 минут назад
В условиях постоянно меняющихся налоговых режимов и законодательства кредиты не смогут оказать должной поддержки российскому бизнесу. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
Госдума: кредиты не спасут бизнес в России
Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников © РИА Новости. Валерий Мельников
«Налоговые режимы меняются постоянно, условия ведения бизнеса и нормативные документы сегодня одни, а завтра уже другие. В этой ситуации никакие кредитные программы бизнесу не помогут: невозможно брать в кредит даже у государства, если ты до конца не понимаешь, как эта кредитная программа изменится уже завтра», — сказал Щапов.
По его словам, государство обязано создавать условия для развития предпринимательства. Для этого нужно, чтобы соблюдалось законодательство и отсутствовали административные барьеры. При этом налоговые режимы должны оставаться неизменными. Депутат подчеркнул, что бизнесу нужны понятные правила. Парламентарий напомнил, что меры поддержки после введения ограничений, связанных с коронавирусом, были введены слишком поздно, хотя тогда речь шла не о прибыли, а о сохранении рабочих мест.
«Государство должно поддерживать бизнес если он страдает от его же решений. Сейчас мы снова видим, что вводятся ограничения для целых отраслей МСП, но о какой-либо поддержке никто уже не говорит, и это очень плохо», — отметил собеседник URA.RU.
Сейчас в помощи, по мнению депутата, нуждаются туристическая отрасль, сельское хозяйство и сферу услуг. Это отрасли, где работает большое количество людей, и они не должны оказаться на улице, заключил Щапов.
На круглом столе Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП) в регионах в условиях антиковидных ограничений заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила, что проводится анализ ряда банковских программ для МСП. Она считает, что это поможет переосмыслить подход к уже существующим программам и развивать другие инструменты кредитной поддержки малого бизнеса.
Политика,Татьяна Илюшникова,Михаил Щапов,Госдума,РИА Ura.ru,Россия,
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