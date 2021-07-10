Украина собралась «депортировать» полмиллиона россиян из Крыма

«У нас есть разные позиции. Я сторонник юридической процедуры под названием – выдворение. Если граждане попали в Крыму не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение, – пояснил министр.

По его словам, на полуострове с населением около 2 млн. человек сейчас находится порядка 500 000 россиян, которые не являются местными жителями.

Напомним, что в 2014 году в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором большинство граждан, проживающих на этой территории, высказались за выход региона из состава Украины и присоединение к России.