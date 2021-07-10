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Украина собралась «депортировать» полмиллиона россиян из Крыма

Елена Прошина
1 час назад
Украинские власти планируют депортировать полмиллиона россиян из Крыма после "деоккупации" полуострова. Об этом заявил телеканалу «Украина 24» вице-премьер Украины Алексей Резников.
«У нас есть разные позиции. Я сторонник юридической процедуры под названием – выдворение. Если граждане попали в Крыму не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение, – пояснил министр.
По его словам, на полуострове с населением около 2 млн. человек сейчас находится порядка 500 000 россиян, которые не являются местными жителями.
Напомним, что в 2014 году в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором большинство граждан, проживающих на этой территории, высказались за выход региона из состава Украины и присоединение к России.
Украина считает полуостров временно оккупированной Россией украинской территорией. Киевские политики регулярно выступают с заявлениями, в которых ставят возвращение Украине Крыма одним из главных условий восстановления нормальных отношений с Российской Федерацией.
Политика,Алексей Резников,Республика Крым,Украина,
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