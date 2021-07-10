"Это другое": Володин о призыве Британии отменить закон об иноагентах

"Наглядный пример политики двойных стандартов. В США закон об иноагентах работает с 1938 года. Жесткие нормы позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова", - написал политик, заметив, что этот же закон затрудняет деятельность СМИ и распространение информации, а за нарушение требований предусмотрено тюремное заключение до пяти лет.
"При этом работать им не запрещается. Наказание последует лишь за злостное уклонение от обязанностей, и оно не такое суровое, как в тех же США. В России это штраф, обязательные либо исправительные работы или максимальный срок лишения свободы - два года", - указал он.