"Это другое": Володин о призыве Британии отменить закон об иноагентах

"Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?" - поинтересовался Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что в России иноагентами могут быть признаны только те, кто получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью.

"Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться", - подчеркнул спикер Госдумы. Он выразил сожаление в связи с тем, что "западные коллеги используют такие международные площадки, как ОБСЕ, для продвижения исключительно собственных интересов, забыв о принципах невмешательства в дела других государств, диалога, доверия и отсутствия двойных стандартов".