Глава Роспотребнадзора: привитые от ковида не заразны

Еще относительно недавно и в Роспотребнадзоре , и в Минздраве говорили , что люди, у которых есть иммунитет к коронавирусу, все равно способны быть переносчиками заболевания. Объяснялось это тем, что вирус сохраняется в слизистой носа и носоглотке. А значит, даже после вакцинации необходимо носить маски.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС Александр Астафьев/ТАСС

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Вакцинированный в редких случаях может стать носителем вируса, но благодаря иммунитету — на недолгий срок, о чем говорили в Минздраве. И сколько таких людей может быть после вакцинации — очень сложно подсчитать. Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков использует такую формулировку: незначительное число.

Павел Волчков руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ «В массе прививка предотвращает вторичную инфекцию. Тем не менее, какой-то объем вторичных кейсов возможен. И, соответственно, те, кто вторично инфицируется после прививки или переболев, могут находиться в продуктивной фазе и распространять вирус, но их совсем незначительное число. Оценить этот показатель достаточно сложно. Это один процент — или меньше, или больше. Мне сложно придумать метод, который бы это просчитывал».

Анна Попова привела другую статистику: «После двух инъекций вакцины прошедшие три недели люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых». Формулировка не очень понятная. Например, кто-то ее понял так, что, эффективность вакцин можно рассматривать как 99,3%. То есть почти 100%. Или подсчитал 0,7% от 18 млн тех, кто на данный момент сделал две прививки, и получил большую цифру в 126 тысяч.

Видимо, речь идет вот о чем. Взяли общее количество заболевших среди тех, кто получил либо один, либо два компонента, и выяснили, что тех, кто прошел полный курс вакцинации и все-таки заболел — всего 0,7%. Или, как добавила Попова, два человека на 300. Но еще раз повторим: 0,7% — это именно от привитых. Кстати, сколько их всего в России, из заявления Поповой тоже не понятно.

Правда, красивая цифра, которую привели в Роспотребнадзоре, может отличаться от реальности, говорит руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев

Сергей Киселев руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова РАН «Болеющие люди могут реально не попадать в статистику заболевших и после вакцинации. Надо понимать, что точность ПЦР-теста — чуть больше 60%. Это первая причина, по которой цифра в 0,7 может отличаться от реальных цифр. Ну, а потом — хорошо, что такая статистика, такая эффективность. Но как можно это комментировать? Здорово, что так хорошо умеют работать с цифрами».

Что же касается эффективности вакцины, то она высчитывается по математической формуле. Еще в апреле свои подсчеты привел Центр имени Гамалеи. Там взяли за основу период с начала декабря по конец марта, подсчитали количество заболевших за это время от всего на тот момент непривитого взрослого населения. К слову, тогда таких заразившихся было больше процента. Параллельно подсчитали, сколько заболело из тех, кто в тот же период привился. Получилось 0,02%. И математика на основе этих цифр показала, что эффективность «Спутника» — больше 97%. И это все-таки не 100% без нескольких десятых, как можно было понять из заявлений Роспотребнадзора. И кто-то, прочитав разошедшиеся по СМИ слова Поповой, наверняка подумал: опять обманывают. Это к вопросу о доверии к вакцине.