Глава Роспотребнадзора: привитые от ковида не заразны

Еще относительно недавно и в Роспотребнадзоре
, и в Минздраве говорили
, что люди, у которых есть иммунитет к коронавирусу, все равно способны быть переносчиками заболевания. Объяснялось это тем, что вирус сохраняется в слизистой носа и носоглотке. А значит, даже после вакцинации необходимо носить маски.
Фото: Александр Астафьев/ТАСС Александр Астафьев/ТАСС
Сейчас глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире «России 24»
, что человек, получивший два компонента вакцины, вирус не распространяет, разве что в исключительных случаях. Так в чем же истина? И может быть тогда привитым маски носить не надо?
Вакцинированный в редких случаях может стать носителем вируса, но благодаря иммунитету — на недолгий срок, о чем говорили в Минздраве. И сколько таких людей может быть после вакцинации — очень сложно подсчитать. Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков
использует такую формулировку: незначительное число.
Павел Волчков руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ «В массе прививка предотвращает вторичную инфекцию. Тем не менее, какой-то объем вторичных кейсов возможен. И, соответственно, те, кто вторично инфицируется после прививки или переболев, могут находиться в продуктивной фазе и распространять вирус, но их совсем незначительное число. Оценить этот показатель достаточно сложно. Это один процент — или меньше, или больше. Мне сложно придумать метод, который бы это просчитывал».
Анна Попова привела другую статистику: «После двух инъекций вакцины прошедшие три недели люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых». Формулировка не очень понятная. Например, кто-то ее понял так, что, эффективность вакцин можно рассматривать как 99,3%. То есть почти 100%. Или подсчитал 0,7% от 18 млн тех, кто на данный момент сделал две прививки, и получил большую цифру в 126 тысяч.
Видимо, речь идет вот о чем. Взяли общее количество заболевших среди тех, кто получил либо один, либо два компонента, и выяснили, что тех, кто прошел полный курс вакцинации и все-таки заболел — всего 0,7%. Или, как добавила Попова, два человека на 300. Но еще раз повторим: 0,7% — это именно от привитых. Кстати, сколько их всего в России, из заявления Поповой тоже не понятно.
Правда, красивая цифра, которую привели в Роспотребнадзоре, может отличаться от реальности, говорит руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев
.
Сергей Киселев руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова РАН «Болеющие люди могут реально не попадать в статистику заболевших и после вакцинации. Надо понимать, что точность ПЦР-теста — чуть больше 60%. Это первая причина, по которой цифра в 0,7 может отличаться от реальных цифр. Ну, а потом — хорошо, что такая статистика, такая эффективность. Но как можно это комментировать? Здорово, что так хорошо умеют работать с цифрами».
Что же касается эффективности вакцины, то она высчитывается по математической формуле. Еще в апреле свои подсчеты привел
Центр имени Гамалеи. Там взяли за основу период с начала декабря по конец марта, подсчитали количество заболевших за это время от всего на тот момент непривитого взрослого населения. К слову, тогда таких заразившихся было больше процента. Параллельно подсчитали, сколько заболело из тех, кто в тот же период привился. Получилось 0,02%. И математика на основе этих цифр показала, что эффективность «Спутника» — больше 97%. И это все-таки не 100% без нескольких десятых, как можно было понять из заявлений Роспотребнадзора. И кто-то, прочитав разошедшиеся по СМИ слова Поповой, наверняка подумал: опять обманывают. Это к вопросу о доверии к вакцине.
Ранее в Израиле сообщили, что эффективность вакцины Pfizer против индийского штамма сократилась до 64%
. Но заявили, что 95% вакцинированных все равно переносят болезнь легко, и в очередной раз призвали ко всеобщей вакцинации.