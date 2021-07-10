Посол РФ упрекнул США в непоследовательности

Посол России
в США Анатолий Антонов
заявил, что санкции Соединенных Штатов в отношении ряда российских компаний являются конфронтационным шагом. Его комментарий опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.
"Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа", - отметил Антонов.
Он подчеркнул, что решение Соединенных Штатов ввести ограничительные меры "в корне контрастирует" с заявлениями властей этой страны, в том числе во время российского-американского саммита в Женеве, "о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений". По словам дипломата, американская сторона вновь не предоставила конкретики о том, какие нарушения были допущены. Посол указал, что она "использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ".
Накануне стало известно, что Министерство торговли США внесло в черный список более 30 иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц.
В их числе — три юридических и три физических лица из России. В список, в частности, попали российские компании "Teson", группа компаний "Radiant Group of Companies" и "Trade Component".
Как утверждают власти Соединенных Штатов, они включены в черный список из-за их попыток "закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США".