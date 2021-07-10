Посол РФ упрекнул США в непоследовательности

Он подчеркнул, что решение Соединенных Штатов ввести ограничительные меры "в корне контрастирует" с заявлениями властей этой страны, в том числе во время российского-американского саммита в Женеве, "о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений". По словам дипломата, американская сторона вновь не предоставила конкретики о том, какие нарушения были допущены. Посол указал, что она "использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ".