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В России пообещали дать зеркальный ответ на новые санкции США

Lenta.ru
33 минуты назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя введение новых санкций против трех компании из России и трех российских граждан со стороны США, заявил, что власти «все это отслеживают и будут думать о каких ответных действиях с нашей стороны». Об этом сенатор сообщил в интервью «Ленте.ру».
США не свернут с пути санкций: В России пообещали ответ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял такое решение в отношении: ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», ООО «ТрейдКомпонент», а также связанных с ними трех человек.
«Ничего удивительного нет. Они встали на путь введения санкций против юридических и физических лиц России и ряда других стран. С этого пути они свернуть уже не могут. У них уже это становится нормой работы, которая, по их мнению, якобы обеспечивает права человека. Это уже стало обычным для нас явлением. В целом на это мы реагируем, понимая, что они по другому не могут уже жить. Это показатель недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов Америки. Естественно, мы все это отслеживаем и будем думать о каких ответных действиях с нашей стороны», — заявил Цеков.
По его словам, вероятно, эти меры будут касаться не только данной ситуации. «По мере поступления таких решений мы со своей стороны тоже введем», — отметил политик.
Цеков добавил, что США ждет зеркальный ответ.
«По мере поступления таких решений мы со своей стороны тоже введем. Нам это не очень нравится честно говоря, нам это ни к чему. Мы, конечно же, хотим нормально, спокойно работать безо всяких ограничений. Но этот путь выбрали Соединенные Штаты Америки, ему следуют европейские страны, они уже не могут с него свернуть, и нам приходится отвечать. Мы отвечаем, как у нас принято это называть ассиметрично, потому что мы все-таки одна страна, а против нас санкции вводят США, Канада и практически весь Евросоюз», — подчеркнул сенатор.
Резюмируя он заявил, что все те, кто вводит против России ограничительные меры, занимаются «совершенно деструктивными действиями в международных отношениях».
6 июля глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные действия Вашингтона. По словам министра, попытки США вести с Россией диалог с позиции силы «изначально обречены на провал».
В 2020 году США внесли в аналогичный перечень российские компании «Космос Комплект», «Совтест Комп» и российского гражданина Ильяса Сабирова.
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