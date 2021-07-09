США не свернут с пути санкций: В России пообещали ответ

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Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял такое решение в отношении: ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», ООО «ТрейдКомпонент», а также связанных с ними трех человек.

«Ничего удивительного нет. Они встали на путь введения санкций против юридических и физических лиц России и ряда других стран. С этого пути они свернуть уже не могут. У них уже это становится нормой работы, которая, по их мнению, якобы обеспечивает права человека. Это уже стало обычным для нас явлением. В целом на это мы реагируем, понимая, что они по другому не могут уже жить. Это показатель недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов Америки. Естественно, мы все это отслеживаем и будем думать о каких ответных действиях с нашей стороны», — заявил Цеков.

По его словам, вероятно, эти меры будут касаться не только данной ситуации. «По мере поступления таких решений мы со своей стороны тоже введем», — отметил политик.

Цеков добавил, что США ждет зеркальный ответ.

«По мере поступления таких решений мы со своей стороны тоже введем. Нам это не очень нравится честно говоря, нам это ни к чему. Мы, конечно же, хотим нормально, спокойно работать безо всяких ограничений. Но этот путь выбрали Соединенные Штаты Америки, ему следуют европейские страны, они уже не могут с него свернуть, и нам приходится отвечать. Мы отвечаем, как у нас принято это называть ассиметрично, потому что мы все-таки одна страна, а против нас санкции вводят США, Канада и практически весь Евросоюз», — подчеркнул сенатор.

Резюмируя он заявил, что все те, кто вводит против России ограничительные меры, занимаются «совершенно деструктивными действиями в международных отношениях».