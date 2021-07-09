ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму еще от двух партий

Центризбирком на заседании в пятницу заверил списки еще двух политических партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму . Это "Коммунисты России" и "Родина". Ранее комиссия заверила списки ЛДПР

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"Коммунисты России" на предвыборном съезде утвердили максимально возможный по численности федеральный список из 400 человек, однако двое кандидатов из крымской региональной группы представили не все необходимые сведения и были исключены из списка.

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Проверка документов выдвиженцев от партии "Коммунисты России" выявила также один случай самооговора. "Кандидат сам написал про себя, что у него есть судимость по данной статье (ст. 281 УК РФ). А мы проверили, и этой судимости не оказалось. А зачем он написал статью "Диверсия", надо спрашивать кандидата", - рассказал зампред ЦИК Николай Булаев . "Пусть скажет спасибо ЦИКу, что тот его реабилитировал", - добавила глава комиссии Элла Памфилова

В итоге Центризбирком заверил список "Коммунистов России" в количестве 398 человек, а также зарегистрировал уполномоченных и финансовых уполномоченных представителей партии. Элла Памфилова пожелала партийцам доброго пути "под руководством товарища Максима" (Сурайкина, председателя партии. - прим. "РГ").

Также в пятницу были заверены списки кандидатов от партии "Родина" - федеральный (286 человек) и по одномандатным округам (145 человек).

Таким образом, на сегодня заверены списки трех партий из пятнадцати, заявивших о намерении участвовать в выборах в Госдуму. Документы на своих кандидатов представили в ЦИК десять партий. У остальных есть время до полуночи 13 июля.

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