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ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму еще от двух партий

Российская Газетаиещё 13
1 час назад
Центризбирком на заседании в пятницу заверил списки еще двух политических партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Это "Коммунисты России" и "Родина". Ранее комиссия заверила списки ЛДПР.
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму еще от двух партий
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Коммунисты России" на предвыборном съезде утвердили максимально возможный по численности федеральный список из 400 человек, однако двое кандидатов из крымской региональной группы представили не все необходимые сведения и были исключены из списка.
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Проверка документов выдвиженцев от партии "Коммунисты России" выявила также один случай самооговора. "Кандидат сам написал про себя, что у него есть судимость по данной статье (ст. 281 УК РФ). А мы проверили, и этой судимости не оказалось. А зачем он написал статью "Диверсия", надо спрашивать кандидата", - рассказал зампред ЦИК Николай Булаев. "Пусть скажет спасибо ЦИКу, что тот его реабилитировал", - добавила глава комиссии Элла Памфилова.
В итоге Центризбирком заверил список "Коммунистов России" в количестве 398 человек, а также зарегистрировал уполномоченных и финансовых уполномоченных представителей партии. Элла Памфилова пожелала партийцам доброго пути "под руководством товарища Максима" (Сурайкина, председателя партии. - прим. "РГ").
Также в пятницу были заверены списки кандидатов от партии "Родина" - федеральный (286 человек) и по одномандатным округам (145 человек).
Таким образом, на сегодня заверены списки трех партий из пятнадцати, заявивших о намерении участвовать в выборах в Госдуму. Документы на своих кандидатов представили в ЦИК десять партий. У остальных есть время до полуночи 13 июля.

Кстати

Согласно соглашению между Центризбиркомом и Минцифры, данные об участниках выборов в Госдуму по мере обработки поступают в личные кабинеты избирателей на федеральном портале госуслуг. В разделе "Мои выборы" каждый обладатель учетной записи уже может увидеть адрес своего избирательного участка и сведения о кандидатах и партиях, за которых можно будет проголосовать в этом округе 19 сентября. Сейчас на портале размещены сведения лишь о первой партии, чьи списки заверил ЦИК, это ЛДПР. В ближайшие дни информация будет пополняться.
Политика,Николай Булаев,Элла Памфилова,Партия Родина,ЛДПР,Центризбирком России,Госдума,
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