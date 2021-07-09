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Россия обвинила США во вмешательстве в выборы в Молдавии

Газета.Ru
1 час назад
Россия отмечает беспрецедентное вмешательство Вашингтона и Брюсселя в предстоящие выборы в Молдавии. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
Россия обвинила США во вмешательстве в выборы в Молдавии
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
«Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны», — сказала она.
Дипломат выразила надежду, что голосование пройдет честно и свободно. По ее словам, РФ всегда поддерживала суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдавии. Она отметила, что Москва готова конструктивно сотрудничать с новым парламентом и правительством страны, которые будут определены по итогам выборов.
В апреле текущего года президент Молдавии Майя Санду распустила оппозиционный парламент и назначила новые выборы на 11 июля. После этого экс-президент республики, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявлял о попытках Запада вмешаться в предстоящие парламентские выборы в стране.
Политика,Игорь Додон,МИД,Россия,Молдова, Республика,Брюссель,Соединенные Штаты,
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