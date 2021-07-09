Россия обвинила США во вмешательстве в выборы в Молдавии

Дипломат выразила надежду, что голосование пройдет честно и свободно. По ее словам, РФ всегда поддерживала суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдавии. Она отметила, что Москва готова конструктивно сотрудничать с новым парламентом и правительством страны, которые будут определены по итогам выборов.