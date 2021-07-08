Хватит на полтора года: Хуснуллин о запасах воды в Крыму

Запас воды в водохранилищах Крыма из-за ливневых дождей сформирован на полтора года. Об этом в эфире телеканала " Россия-24 " рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

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"Все водохранилища в Крыму наполнились водой <...> Теперь у нас запас на этот год и еще на переходящий есть полностью", - сказал он.

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Хуснуллин отметил, что в настоящее время ущерб от ливневых дождей в Крыму оценивается в 10 млрд рублей.

"Мы с Сергеем Валерьевичем Аксеновым на постоянной связи, у нас есть штаб постоянно действующий < > Документ о выделении денег готовится", - добавил вице-премьер.

Ливневые и очистные сооружения

Работа по обновлению очистных сооружений в Крыму и на Черноморском побережье может быть синхронизирована с обновлением ливневой канализации на этих территориях, заявил Хуснуллин.

"Проблема ливневой канализации есть в стране, но на сегодняшний день первый этап - вообще очистные все привести в порядок. У нас проблемы с очисткой вод, президент не просто так сказал и дал мне прямое поручение посмотреть по очистным Черноморского побережья Кавказа и Крыма. Поэтому давайте поэтапно идти. Сначала сделаем очистные, непосредственно связанные с очисткой основных вод, и параллельно, где возможно, будем делать и очистку ливневой канализации", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что сложившаяся в Крыму из-за сильных дождей ситуация - "состояние ЧС". "Но в нашей стране ливневая канализация на ЧС не запроектирована в силу очень дорогих капитальных вложений <...> Определенные мероприятия по очистке воды, по прочистке ливневых канализаций мы, безусловно, включим в план работы и будем делать", - добавил вице-премьер.

Потоп в Крыму

4 июля Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье из берегов вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины госпитализированы, одна погибла.