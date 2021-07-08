Захарова подтвердила встречу Лаврова и Керри в Москве

"Спасибо за то, что не оставляете нас один на один со свободным временем. Подтверждаем. Подробности завтра на брифинге", - написала она, комментируя информацию одного из телеграм-каналов.
На прошлой неделе источник в Москве сообщил РИА Новости, что Керри планирует посетить Москву, график встреч сейчас формируется.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с США по вопросам борьбы с климатическими изменениями. По его словам, представитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев поддерживал прямой контакт с Керри, и это сотрудничество будет продолжаться по мере приближения к климатической конференции в Шотландии.