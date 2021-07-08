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Захарова подтвердила встречу Лаврова и Керри в Москве

РИА Новостииещё 1
54 минуты назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри на следующей неделе в Москве.
Захарова подтвердила встречу Лаврова и Керри в Москве
Фото: ТАССТАСС
"Спасибо за то, что не оставляете нас один на один со свободным временем. Подтверждаем. Подробности завтра на брифинге", - написала она, комментируя информацию одного из телеграм-каналов.
На прошлой неделе источник в Москве сообщил РИА Новости, что Керри планирует посетить Москву, график встреч сейчас формируется.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с США по вопросам борьбы с климатическими изменениями. По его словам, представитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев поддерживал прямой контакт с Керри, и это сотрудничество будет продолжаться по мере приближения к климатической конференции в Шотландии.
Политика,Сергей Рябков,Мария Захарова,Джон Керри,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,Москва,Россия,
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