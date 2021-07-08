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В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы

РИА Новостииещё 2
1 час назад
Депутат Госдумы Алексей Бурнашов, задержанный в Перми за нарушение ПДД, не был членом "Единой России", поэтому к нему нельзя применять меры партийного взыскания, но вообще в подобных случаях грозит исключение из партии, сообщается в Telegram-канале единороссов.
"Потерял человеческий облик": задержанный депутат набросился на полицейского
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru
Как утверждают в партии, члена фракции ЕР в Госдуме Бурнашова остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что он был за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его остановили, Бурнашов, "потеряв человеческий облик, вёл себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорится в сообщении.
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"Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение - больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание по всей строгости закона. Своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более, у таких не может быть мандата депутата", - заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что люди уже дали оценку деятельности Бурнашова в качестве депутата: он проиграл предварительное голосование и на выборы в Госдуму не идёт.
В свою очередь, в реготделении "Единой России" назвали поведение депутата неприемлемым.
"Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он – депутат федерального парламента и член фракции "Единая Россия". И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", – прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев.
Представитель реготделения пояснил РИА Новости, что информация об инциденте будет проверяться, готовятся запросы в соответствующие ведомства.
В пермском управлении СК РФ и краевом МВД отказались от комментариев.
По данным СМИ, Бурнашова доставили в СК и опросили в рамках доследственной проверки.
Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, являлся депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы по 59 одномандатному избирательному округу. Состоит во фракции "Единая Россия", является членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Политика,Вячеслав Григорьев,Евгений Ревенко,ГИБДД,Единая Россия,Госдума,СКР,МВД,РИА Новости,Пермь,
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