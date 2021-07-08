"Потерял человеческий облик": задержанный депутат набросился на полицейского

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов, задержанный в Перми за нарушение ПДД, не был членом "Единой России" , поэтому к нему нельзя применять меры партийного взыскания, но вообще в подобных случаях грозит исключение из партии, сообщается в Telegram -канале единороссов.

Фото: duma.gov.ru duma.gov.ru

Как утверждают в партии, члена фракции ЕР в Госдуме Бурнашова остановили сотрудники ДПС , выяснилось, что он был за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его остановили, Бурнашов, "потеряв человеческий облик, вёл себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорится в сообщении.

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"Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение - больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание по всей строгости закона. Своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более, у таких не может быть мандата депутата", - заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что люди уже дали оценку деятельности Бурнашова в качестве депутата: он проиграл предварительное голосование и на выборы в Госдуму не идёт.

В свою очередь, в реготделении "Единой России" назвали поведение депутата неприемлемым.

"Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он – депутат федерального парламента и член фракции "Единая Россия". И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", – прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев.

Представитель реготделения пояснил РИА Новости, что информация об инциденте будет проверяться, готовятся запросы в соответствующие ведомства.

В пермском управлении СК РФ и краевом МВД отказались от комментариев.

По данным СМИ, Бурнашова доставили в СК и опросили в рамках доследственной проверки.