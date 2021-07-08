"Потерял человеческий облик": задержанный депутат набросился на полицейского

"Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение - больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание по всей строгости закона. Своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более, у таких не может быть мандата депутата", - заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко, слова которого приводятся в сообщении.
"Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он – депутат федерального парламента и член фракции "Единая Россия". И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", – прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев.