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Устинов: Украина умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму

ТАСС
1 час назад
Крым и Севастополь испытывают внешнеполитическое давление со стороны Украины, которая создает условия для ухудшения экологической обстановки на полуострове. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.
Россия обвинила Украину в попытке ухудшить экологию Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В выступлении он отдельно остановился на экологических проблемах Крыма и Севастополя.
"Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове", - констатировал Устинов.
Поэтому, продолжил он, в текущей, достаточно сложной ситуации с водоснабжением нужно обеспечить максимально возможный экологический контроль за мерами, которые экстренно предпринимаются для того, чтобы обеспечить население и хозяйство полуострова водой.
Совещание прошло в Майкопе в четверг под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Политика,Владимир Устинов,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,Севастополь,Республика Крым,Украина,
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