Россия обвинила Украину в попытке ухудшить экологию Крыма

В выступлении он отдельно остановился на экологических проблемах Крыма и Севастополя.

Поэтому, продолжил он, в текущей, достаточно сложной ситуации с водоснабжением нужно обеспечить максимально возможный экологический контроль за мерами, которые экстренно предпринимаются для того, чтобы обеспечить население и хозяйство полуострова водой.