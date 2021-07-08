Путин заявил, что новаторские предложения молодежи нужны, чтобы Россия двигалась вперед

Новаторские идеи и предложения, которые генерирует молодежь, нужны России , чтобы она двигалась вперед. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Большая перемена", которая прошла в четверг в формате видеоконференции.

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"Такие новаторские предложения нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены - в технологиях, в науке, в развитии городов и населенных пунктов", - сказал он.

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Путин заметил, что одним из конкурсных заданий стало проектирование школы будущего, когда конкурсантам было предложено представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине XXI века.

"Сегодня обязательно поговорим о ваших проектах и достижениях", - отметил президент, приветствуя в лице финалистов конкурса школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя "важное, взрослое решение" участвовать в "Большой перемене".

Глава государства добавил, что в этом году это 2,5 млн юных граждан со всей страны, из крупных городов и небольших населенных пунктов.

"Большая перемена" помогает вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребенка, у каждого подростка. Девиз конкурса очень точно передает его уникальность, особое отношение к детям. Здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные и даже абсолютно неожиданные идеи", - констатировал он.

Пространство возможностей

Глава государства отметил, что Россия для молодых людей - это "огромное пространство возможностей". Он выразил уверенность в том, что в ходе конкурса участники смогли лучше узнать свою родину, отправились в виртуальное путешествие по ее знаменитым музеям, городам.

"А авторы самых ярких проектов, победители финала [конкурса] "Большая перемена" проедут по всей нашей стране на поезде от Москвы до Владивостока, увидят Уральские горы, Байкал, космодром Восточный, с развитием которого связаны наши планы по изучению и освоению космоса, в том числе дальнего космоса", - добавил Путин.

Президент призвал молодежь идти вперед, опираясь на важнейшие человеческие ценности. По его словам, именно поэтому так важно, что многие из ребят уже с самых юных лет сами, без всякой подсказки работают волонтерами, помогают пожилым людям, заботятся о животных, о сохранении природы, изучают историю и культуру родного края.

"Ваша ответственность, добрые дела и поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны. Кто, если не вы, уже в школе будете созидать, обустраивать Россию, в которой мечтаете жить, работать, учиться?" - сказал Путин, отметив, что искренне рад тому, что в стране растет такое талантливое, яркое, неравнодушное поколение.

Он поблагодарил за усилия в его воспитании, просвещении, образовании все педагогическое сообщество России, учителей и наставников.

Особые слова признательности Путин адресовал родителям, бабушкам, дедушкам. "Вы и сами чувствуете наверняка, как много значит в их жизни любовь к вам, а в вашей жизни - наличие таких внимательных, родных людей, как ваши близкие. Может быть, иногда кажется, что самые близкие люди слишком настойчивы и слишком требовательны, но, я уверен абсолютно, они делают все и даже больше, чтобы вы состоялись, взяли новые высоты, нашли свой путь в жизни, дело, которое вам действительно по плечу, по душе, которое приносит радость и удается лучше всего. Родные в вас верят и точно знают: все у вас обязательно получится", - сказал глава государства, обращаясь к финалистам конкурса.