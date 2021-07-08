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Минздрав готов обсуждать с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации

RT на русскомиещё 5
1 час назад
Минздрав России получил письмо Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готов к его обсуждению. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Минздрав готов обсуждать с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», — приводит его слова ТАСС.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов. Он подчеркнул, что необходимо найти решение.
1 июля сообщалось, что в странах Европейского союза создано более 200 млн сертификатов, которые должны обеспечить облегчение свободы передвижения внутри блока.
Политика,Маркус Эдерер,Минздрав РФ,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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