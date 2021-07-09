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Лавров назвал условие для вмешательства РФ в афганский конфликт

Ura.Ruиещё 2
1 час назад
Россия не будет ничего предпринимать, пока война в Афганистане не выплеснется за пределы данной страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер», — сказал Лавров.
Так он прокомментировал выход боевиков запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» к границам Ирана и Таджикистана.
Накануне в Москву прибыла делегация «Талибана». Талибы уже заявили, что не собираются вторгаться в постсоветскую Среднюю Азию.
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