Россия не будет ничего предпринимать, пока война в Афганистане не выплеснется за пределы данной страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер», — сказал Лавров. Так он прокомментировал выход боевиков запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» к границам Ирана и Таджикистана."Карательные операции": Эксперт об истинных целях талибовНакануне в Москву прибыла делегация «Талибана». Талибы уже заявили, что не собираются вторгаться в постсоветскую Среднюю Азию.