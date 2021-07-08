Лавров рассказал о признании США провала своей миссии в Афганистане

Лавров рассказал, что США, сокращая свой контингент, и Кабул, который не желает формировать переходное правительство вместе с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), оставили конфликт в Афганистане для решения силовым путем. Он отметил, что руководители в Кабуле не готовы идти на подобный шаг из-за
опасений по поводу своей роли в политически активной деятельности. В то же время угроза террористических нападений растет и талибы начинают вести себя все более воинственно из-за невыполненных обещаний, что ведет к решению силовым путем.