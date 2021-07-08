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Лавров рассказал о признании США провала своей миссии в Афганистане

Lenta.ruиещё 14
16 часов назад
Лавров рассказал о признании США провала своей миссии в Афганистане
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что США де-факто признали провал своей миссии, когда приняли решение о выводе войск из Афганистана. Об этом глава ведомства заявил во время лекции на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете, передает ТАСС.
Лавров рассказал, что США, сокращая свой контингент, и Кабул, который не желает формировать переходное правительство вместе с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), оставили конфликт в Афганистане для решения силовым путем. Он отметил, что руководители в Кабуле не готовы идти на подобный шаг из-за опасений по поводу своей роли в политически активной деятельности. В то же время угроза террористических нападений растет и талибы начинают вести себя все более воинственно из-за невыполненных обещаний, что ведет к решению силовым путем.
Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Американский лидер Джо Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.
Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Талибан,НАТО,ИТАР-ТАСС,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,
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