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Лавров назвал вывод американских военных из Афганистана провалом миссии США в стране

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выводом войск из Афганистана в США де-факто признали провал своей 20-летней операции в стране.
Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
«США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии», — сказал министр.
Ранее в центральном командовании США сообщили о выводе 90% американского военного контингента из Афганистана.
По мнению американского лидера Джо Байдена, руководство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы удержать власть в стране после ухода армии США.
Политика,Армия,Сергей Лавров,МИД,Афганистан,Соединенные Штаты,
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