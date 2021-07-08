Лавров заявил, что для него стало честью предложение Путина войти в список "Единой России"

Он подчеркнул, что МИД РФ
тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, пленарных заседаниях, заседаниях парламентских комитетов. "Единая Россия", как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления законодательно тех доктринальных документов, которые подписывает, одобряет президент", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.