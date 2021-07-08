МИД жестко ответил на претензии Японии из-за Курил

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Министр отметил, что переговорам между Москвой и Токио по мирному договору не помогает постоянная нервная реакция японцев на то, что Россия развивает Курильские острова.

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«Либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства один из четырех или все сразу острова. Нам это (реакция Японии) непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это неотъемлемая часть территории России, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН», – передает ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД России подчеркнул, что в Уставе ООН есть статья 107, где сказано, что все, что решено по итогам Второй мировой войны державами-победительницами, пересмотру не подлежит.

«Япония, когда вступала в ООН, этот Устав ратифицировала», – добавил он.

По его словам, России необходимо активнее заниматься островами.

«Сейчас планируется, как я понимаю, строительство аэропорта на Итурупе или Кунашире, чтобы он был международным аэропортом, и я слышал, что для школьников Южно-Курильского района хотят сделать специальные льготные квоты для поступления в федеральные высшие учебные заведения. Разрабатывается специальная федеральная целевая программа – Социально-экономическое развитие Курильских островов», – пояснил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия не стесняется обсуждать исторические факты.

«Главное, чтобы эти исторические факты не использовались, чтобы затягивать решение проблем, которые реально создаются в том числе для нашей безопасности», – сказал глава МИД России.

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что Япония даст соответствующие разъяснения относительно своего военного союза с США.

«Озабоченность вызывает не сам союз Японии с США, а то, на что этот союз направлен. Япония заявляла и заверяла нас многократно, что никогда не позволит размещения на свей территории вооружения, которое будет представлять угрозу для России, но вот сейчас она это делает, и США объявили Россию противником, враждебным, недружественным государством, а Япония заявляет, что США главный союзник Токио, – сказал он. – Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформулировали для японских собеседников по поводу угроз нашей безопасности, создаваемых их союзом с США, будут восприняты серьезно, и, когда будет возобновлен наш диалог, сейчас многие каналы прерваны, мы получим разъяснения и будем готовы их обсудить».

Глава МИД России отметил также, что подписание мирного договора между России и Японией было бы хорошим решением.

«Наши японские коллеги всегда говорят о своем желании максимально быстро двигаться в сторону заключения мирного договора, который они, правда, видят исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы, которая для нас не существует, но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать», – сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, формальное отсутствие мирного договора в его классическом понимании не мешает России и Японии иметь полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами.

«Мы предложили японским коллегам заключить мирный договор, который будет нацелен в будущее, который будет комплексно обеспечивать наше взаимодействие и в экономике, и в гуманитарной сфере, и во внешней политике. То есть договор, нацеленный на формирование партнерства, потому что просто написать, что мы не воюем, это сейчас смешно», – отметил Лавров.