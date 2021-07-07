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Задержанного в Петербурге консула Эстонии объявили персоной нон грата

Деловая газета "Взгляд"иещё 13
45 минут назад
Эстонский консул Март Лятте, задержанный в Петербурге с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера, объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение 48 часов.
Консул Эстонии объявлен персоной нон грата
Фото: http://www.assembly.spb.ru/http://www.assembly.spb.ru/
Москва также заявила посольству Эстонии решительный протест в связи с деятельностью Лятте.
«7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен «persona non grata», ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«В связи с комментарием МИД Эстонии о том, что задержание М.Лятте «незаконно и провокационно», а выдвинутые против него обвинения «безосновательны», указали на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете. Подчеркнули, что считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского «дипломата», который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», – добавили в МИДе.
Напомним, во вторник в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера.
Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Марта Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики - сфальсифицированны.
Политика,ФСБ,МИД,Санкт-Петербург,Москва,Россия,Эстония,
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