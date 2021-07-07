В ОБСЕ приняли резолюцию о Крыме без делегации России

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Члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене нарушили регламент проведения заседания. В последний момент на обсуждение были вынесены неконструктивные резолюции, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

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По его словам, одна из них касалась Белоруссии , «а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер».

Российская делегация выступила против этих резолюций, но голосование состоялось. Джабаров подчеркнул, что европейские парламентарии нарушили регламент.

«Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты», — констатировал Джабаров.

В знак протеста глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание ПА ОБСЕ.

«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», — сказал российский депутат и покинул зал.

Его поддержали российские коллеги. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции», — подчеркнул Джабаров. Сенатор добавил, что российские представители «возмущены ситуацией» и поэтому решили отключиться от трансляции.

Позднее Толстой в своем Telegram-канале пояснил, что для принятия резолюции требуется поддержка » голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев». «Любое заявление, принятое с нарушением регламента, ничтожно. Оно никем восприниматься и даже обсуждаться не будет», — уверен Толстой.

«Мы готовы отстаивать свои позиции на всех межпарламентских площадках, но не намерены мириться с откровенным нарушением регламентных норм в целях очередных русофобских выходок», — добавил он в своем Telegram-канале.

Толстой, в свою очередь отметил, что Москва готова отказаться от работы на международных площадках тех организаций, на которых встречает хамство в свой адрес. «Все просто», — отметил депутат в ответ на принятие резолюций.

По его словам, российским парламентариям пришлось бороться «с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством».