В ОБСЕ приняли резолюцию о Крыме без делегации России

Российские делегаты в ПА ОБСЕ
выступили против принятых 6 июля резолюций. Одну из них внесли парламентарии Украины
. Основное требование, озвученное в документе, — «вернуть» Крым Киеву
и вывести с полуострова всю военную технику. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
покинул заседание, указав на нарушение регламента ПА ОБСЕ.
Члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене
нарушили регламент проведения заседания. В последний момент на обсуждение были вынесены неконструктивные резолюции, заявил первый зампред комитета Совета Федерации
по международным делам Владимир Джабаров
.
По его словам, одна из них касалась Белоруссии
, «а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер».
Российская делегация выступила против этих резолюций, но голосование состоялось. Джабаров подчеркнул, что европейские парламентарии нарушили регламент.
«Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты», — констатировал Джабаров.
В знак протеста глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание ПА ОБСЕ.
«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», — сказал российский депутат и покинул зал.
Его поддержали российские коллеги. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции», — подчеркнул Джабаров. Сенатор добавил, что российские представители «возмущены ситуацией» и поэтому решили отключиться от трансляции.
Позднее Толстой в своем Telegram-канале пояснил, что для принятия резолюции требуется поддержка » голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев». «Любое заявление, принятое с нарушением регламента, ничтожно. Оно никем восприниматься и даже обсуждаться не будет», — уверен Толстой.
«Мы готовы отстаивать свои позиции на всех межпарламентских площадках, но не намерены мириться с откровенным нарушением регламентных норм в целях очередных русофобских выходок», — добавил он в своем Telegram-канале.
Толстой, в свою очередь отметил, что Москва готова отказаться от работы на международных площадках тех организаций, на которых встречает хамство в свой адрес. «Все просто», — отметил депутат в ответ на принятие резолюций.
По его словам, российским парламентариям пришлось бороться «с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством».
В тексте резолюции, которая была принята на заседании ПА ОБСЕ, организация «решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма». Кроме того, европейские политики призывают Москву вывести с полуострова войска, технику и вооружения. Этот призыв относится в том числе к вооружению, которое было задействовано в учениях в апреле этого года. Помимо этого, ПА ОБСЕ призвала российские власти «снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив».