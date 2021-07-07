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«Игра с шулерами»: ПА ОБСЕ приняла резолюцию о Крыме без делегации России

Газета.Ru
37 минут назад
Российские делегаты в ПА ОБСЕ выступили против принятых 6 июля резолюций. Одну из них внесли парламентарии Украины. Основное требование, озвученное в документе, — «вернуть» Крым Киеву и вывести с полуострова всю военную технику. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание, указав на нарушение регламента ПА ОБСЕ.
В ОБСЕ приняли резолюцию о Крыме без делегации России
Фото: EPAEPA
Члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене нарушили регламент проведения заседания. В последний момент на обсуждение были вынесены неконструктивные резолюции, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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По его словам, одна из них касалась Белоруссии, «а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер».
Российская делегация выступила против этих резолюций, но голосование состоялось. Джабаров подчеркнул, что европейские парламентарии нарушили регламент.
«Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты», — констатировал Джабаров.
В знак протеста глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание ПА ОБСЕ.
«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», — сказал российский депутат и покинул зал.
Его поддержали российские коллеги. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции», — подчеркнул Джабаров. Сенатор добавил, что российские представители «возмущены ситуацией» и поэтому решили отключиться от трансляции.
Позднее Толстой в своем Telegram-канале пояснил, что для принятия резолюции требуется поддержка » голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев». «Любое заявление, принятое с нарушением регламента, ничтожно. Оно никем восприниматься и даже обсуждаться не будет», — уверен Толстой.
При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил, что российские парламентарии не собираются «сидеть за одним столом с шулерами и играть по их правилам».
«Мы готовы отстаивать свои позиции на всех межпарламентских площадках, но не намерены мириться с откровенным нарушением регламентных норм в целях очередных русофобских выходок», — добавил он в своем Telegram-канале.
Толстой, в свою очередь отметил, что Москва готова отказаться от работы на международных площадках тех организаций, на которых встречает хамство в свой адрес. «Все просто», — отметил депутат в ответ на принятие резолюций.
По его словам, российским парламентариям пришлось бороться «с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством».
В тексте резолюции, которая была принята на заседании ПА ОБСЕ, организация «решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма». Кроме того, европейские политики призывают Москву вывести с полуострова войска, технику и вооружения. Этот призыв относится в том числе к вооружению, которое было задействовано в учениях в апреле этого года. Помимо этого, ПА ОБСЕ призвала российские власти «снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив».
Политика,Статьи,Владимир Джабаров,Петр Толстой,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,Совет Федерации,Госдума,ОБСЕ,Республика Крым,Киев,Россия,Вена,Беларусь,Украина,Германия,Франция,
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