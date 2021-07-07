Решительно отвергаем: РФ парировала обвинения США в кибератаке

В публикации говорится о том, что на переговорах президентов России США в Женеве тема кибербезопасности заняла одно из центральных мест, была достигнута договоренность о возобновлении экспертного диалога на эту тему. В посольстве выразили уверенность, что профессиональное обсуждение подобных вопросов позволит специалистам совместно повысить безопасность информационной инфраструктуры двух стран. А подобные обвинения "по показаниям некоторых анонимных источников только портят такую работу", заключили дипломаты.