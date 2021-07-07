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Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на комитет республиканцев

Российская Газетаиещё 2
44 минуты назад
Посольство России в США назвало вбросом сообщения о взломе "российскими правительственными хакерами" компьютерных систем Нацкомитета Республиканской партии. Так российские дипломаты отреагировали на публикацию Bloomberg.
Решительно отвергаем: РФ парировала обвинения США в кибератаке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Решительно отвергаем подобные измышления. Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, - нет", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook. Дипломаты призвали журналистов издания вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения.
В публикации говорится о том, что на переговорах президентов России США в Женеве тема кибербезопасности заняла одно из центральных мест, была достигнута договоренность о возобновлении экспертного диалога на эту тему. В посольстве выразили уверенность, что профессиональное обсуждение подобных вопросов позволит специалистам совместно повысить безопасность информационной инфраструктуры двух стран. А подобные обвинения "по показаниям некоторых анонимных источников только портят такую работу", заключили дипломаты.
Ранее шеф аппарата Национального комитета Республиканской партии США Ричард Уолтер опроверг сообщения агентства Bloomberg о кибервзломе сервера нацкомитета. По его словам, речь идет о взломе о внешнего провайдера IT-услуг, хакеры не получили доступа к данным комитета.
Политика,В мире,Конфликты,Республиканская партия США,Bloomberg,Россия,Соединенные Штаты,
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