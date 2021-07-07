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Путин: кампания по выплатам семьям с детьми-школьниками начнется 1 августа

Газета.Ruиещё 17
1 час назад
Широкая кампания по выплатам всем семьям с детьми, обучающимися с школе, должна стартовать 1 августа текущего года, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Путин: выплаты семьям с детьми-школьниками начнутся 1 августа
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Глава государства также напомнил, что с 1 апреля в стране начались выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, с 1 июля в России начали выплачивать пособие нуждающимся семьям с одним родителем на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, с 1 июля также стартовала программа выплат беременным женщинам.
Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от шести до 18 лет.
Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин распорядился произвести выплаты семьям с детьми-школьниками до 17 августа.
Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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