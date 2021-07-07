Путин: выплаты семьям с детьми-школьниками начнутся 1 августа

Глава государства также напомнил, что с 1 апреля в стране начались выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, с 1 июля в России начали выплачивать пособие нуждающимся семьям с одним родителем на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, с 1 июля также стартовала программа выплат беременным женщинам.