Путин вплотную займется Кузбассом

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством правительства обсудит план развития Кузбасса и ряд оперативных вопросов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео дня

Основной темой в повестке будет развитие Кузбасса, но традиционно на таких встречах рассматриваются и текущие вопросы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

ВИЗИТ В КЕМЕРОВО

Накануне Путин лично посетил Кемеровскую область для участия в торжествах по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Также он осмотрел Кемеровское президентское кадетское училище, строящийся комплекс Сибирского кластера искусств и провел отдельную встречу с главой региона Сергеем Цивилевым

Выступая на торжественном мероприятии в честь юбилея Кузбасса, Путин обратил внимание на необходимость активно модернизировать предприятия. Президент заявил, что в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кузбасса должно появиться не менее 40 тысяч рабочих мест.

Отдельно он остановился на решении экологических проблем региона, которые, по его словам, очень чувствительны и значимы для людей. В частности, заявил Путин, объем выбросов в атмосферу в одном из промышленных центров – Новокузнецке – к 2024 году должен снизиться как минимум на 20%. Власти постепенно будут решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро, заверил он.

По его словам, у Кемеровской области есть огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. Президент высказал уверенность в том, программа развития Кузбасса, куда включены строительство и ремонт дорог, обновление системы общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей туристического комплекса "Шерегеш", будет выполнена в полном объеме.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КУЗБАССА

Глава правительства России Михаил Мишустин в начале марта утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Общий объем ее финансирования составляет 55 миллиардов рублей на четыре года, в том числе 51 миллиард будет выделен из федерального бюджета. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщал, что самый крупный блок мероприятий программы предполагает развитие инфраструктуры региона, и на эти цели будет выделено 32 миллиарда рублей.

Ключевой объект в этом плане — строительство автомобильного обхода города Кемерово. Объем финансирования дороги составит 42 миллиарда рублей, половина этой суммы будет выделена из федерального бюджета, вторая часть должна быть привлечена регионом в рамках государственно-частного партнерства.

Кемерово является единственным областным центром в Сибирском федеральном округе, который не имеет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, двигающийся по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово — Красноярск – Иркутск, являющейся транспортным коридором Западной Сибири, проходит практически по центральным улицам города. В настоящее время интенсивность движения достигает более 15 тысяч автомобилей в сутки.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И КУРОРТ "ШЕРЕГЕШ"

Что касается социального развития региона, в программу включены мероприятия в этой части на сумму более 6 миллиардов рублей, в том числе строительство школы в Новокузнецке и больницы в Междуреченске. Кроме того, предусмотрены средства на обеспечение жильем детей-сирот и на переселение граждан из аварийного жилья.

На развитие горнолыжного курорта "Шерегеш" в программе заложено более 3,2 миллиарда рублей. Планируется провести реконструкцию сетей водоснабжения, что позволит решить проблему обеспечения чистой водой на курорте и в поселке. Также предусмотрено развитие дорожной сети, строительство газовой котельной и пожарного депо. Шерегеш станет один из мест в стране, где запустят пилотный проект с льготными кредитами на создание гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Путин в послании Федеральному собранию объявил о планах в ближайшее время запустить такую программу кредитования со ставкой 3-5% на 15 лет.