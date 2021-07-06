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Рябков: устроители провокаций в Черном море "получат по носу"

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что провокаторы, которые рискнут устраивать «игры» в Черном море, «получат по носу». Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».
Рябков: устроители провокаций в Черном море "получат по носу"
Фото: ТАССТАСС
Таким образом он прокомментировал ситуацию с британским эсминцем в Черном море.
«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат», — сказал замминистра.
По его словам, риски конфликтов могут повыситься еще больше, и Черное море не является тем местом, где такие игры допустимы.
23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.
Ранее обозреватель Марк Эпископос в своей статье в журнале The National Interest написал, что в случае возможного конфликта с Россией у НАТО отсутствуют шансы на быструю и убедительную победу, поскольку страна укрепила силы Черноморского флота.
Политика,Сергей Рябков,НАТО,МИД,The National Interest,
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