Рябков: устроители провокаций в Черном море "получат по носу"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что провокаторы, которые рискнут устраивать «игры» в Черном море, «получат по носу». Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».

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Таким образом он прокомментировал ситуацию с британским эсминцем в Черном море.

«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат», — сказал замминистра.

По его словам, риски конфликтов могут повыситься еще больше, и Черное море не является тем местом, где такие игры допустимы.

23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.