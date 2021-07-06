Сергей Рябков: Москва не позволит США девальвировать свой стратегический потенциал

Фото: © Михаил Терещенко/ТАСС © Михаил Терещенко/ТАСС

"США на протяжении уже достаточно длительного времени отрицают взаимосвязь стратегических наступательных, стратегических оборонительных вооружений, вышли из Договора по противоракетной обороне (ПРО) и уверовали в то, что они способны гарантированно обеспечить собственную безопасность, создавая глобальную систему противоракетной обороны. То есть иметь собственные стратегические силы и при этом защититься, <...> таким образом девальвируя стратегические потенциалы других государств, - сказал он. - Но мы этого им не позволим и не позволили уже в том числе через создание подобных систем".

Видео дня

По словам Рябкова, Москва рассчитывает, что в Вашингтоне не произойдет фундаментальная ревизия договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран в Женеве, и американская сторона будет работать над их реализацией.

"Я думаю, что не произойдет глубокой фундаментальной ревизии пониманий, достигнутых на высшем уровне, и американский аппарат в данном случае будет все же работать на результаты реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал замминистра.

Окно для нормализации отношений

Рябков указал, что шанс на нормализацию отношений РФ и США больше, чем был до российско-американского саммита в Женеве, упускать его непростительно.

"Я думаю, что да, - сказал замминистра, отвечая на вопрос, открылось ли окно возможностей для нормализации отношений. - Этот шанс не просто есть, он, наверное, больше, чем многим думалось до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим".

РФ намерена вести с США разговор о целой серии их систем вооружений, которые вызывают беспокойство, указал Рябков.

США не должны считать, что диалог по стратегической стабильности будет идти только по их повестке, заявил Рябков. "Уже на нынешней стадии, уже на данном отрезке, когда еще не прошла первая установочная встреча по тематике стратегической стабильности, мы посылаем американцам сигнал о том, что они не должны быть наивными и думать, что разговор пойдет только по их повестке дня, включающей в том числе наши перспективные системы", - сказал он.

По его словам, российская сторона не сомневается, что США захотят ограничить ее в вооружениях, по качеству превосходящих американские.

"Я думаю, что, безусловно, захотят, и в этом нет никаких сомнений", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Дальнейшего расширения санкционного давления США на РФ не избежать, Вашингтон будет искать поводы, уверен Рябков.

По его словам, МИД РФ рассчитывает, что после июльских консультаций с США по стратегической стабильности удастся структурировать дальнейший диалог. "Мы рассчитываем, что до конца июля встретимся, проведем первый установочный раунд в межведомственном формате и дальше процесс получится некоторым образом структурировать. То есть организовать, наметить некоторые грани хотя бы на первоочередные шаги вслед за стартовой, установочной встречей", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что этот диалог должен быть межведомственным и вестись на разных уровнях: "Помимо пленарных встреч в составе делегаций, должны создаваться экспертные рабочие органы, которые тематически разобьют все то, что рассматривается нами в пленарных форматах и что нам вменено президентами как, что называется, путевое задание. Я надеюсь, что наши американские коллеги подтвердят нам готовность именно так этот диалог отстроить".

После этого должен уже возникнуть вопрос об организации "официальных, формальных переговоров", указал замглавы МИД.

Контакты посла России в Вашингтоне

По словам Рябкова, Москва рассчитывает, что Вашингтон обеспечит российскому послу Анатолию Антонову должный уровень и круг общения.

"Мы очень рассчитываем, что наши американские коллеги будут обеспечивать ему должный уровень и круг общения, потому что с контактами все же по-прежнему не до конца отлажено, несмотря на то, что послы действительно вернулись и у посла [США Джона] Салливана фактически сразу после его возвращения наметился достаточно широкий круг общения в Москве. Здесь важна взаимность, - сказал Рябков. - Мы тоже на это обращаем внимание".

Замминистра также отметил, что пауза, когда Антонов прибыл на консультации в Москву, позволила провести углубленные обсуждения российско-американских отношений и на уровне руководства, и на уровне экспертов.