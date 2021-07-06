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Лавров заявил, что Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США

ТАССиещё 4
12 минут назад
Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.
Лавров пообещал жесткий ответ России американцам
Фото: © Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
"Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования". К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", - сказал Лавров.
"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений", - добавил министр.
Москва считает, что саммит Россия - США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает, подчеркнул глава МИД РФ. "При этом удовлетворены тем, что, высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Главным итогом можно считать пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга", - указал Лавров.
Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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