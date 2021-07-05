Захарова: санкциями против Минска ЕС вредит сам себе

Дипломат обратила внимание, что литовцы сами признаются, что санкции против Белоруссии наносят ущерб экономике республики. Пострадают как порты страны, так и железнодорожная сеть.
"Такое впечатление, что в Европе, в частности, в Литве заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим", - сказала Захарова.
Санкции против Белоруссии
Ряд европейских стран и США не признают результаты выборов президента Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года, и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С 25 июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против страны. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры.
Также к настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС. В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.