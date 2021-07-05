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"Напрасно поднимает волну": В Совфеде ответили на слова эстонского политика по границе

Елена Прошина
15 минут назад
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Рамблером" оценил заявление кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, который выступил против пограничного договора с Россией.
Ранее Пыллуаас отметил, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, как и указанная в нем государственная граница все еще действуют. Эстонский политик также подчеркнул, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией. По мнению кандидата в президенты, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.
По словам Джабарова, кандидат в президенты Эстонии делает популистские заявления для привлечения избирателей, а Тартуский договор потерял свою силу после вхождения Эстонии в состав Советского Союза в 1940-м году.
"Популистское заявление, которое имеет единственной целью привлечь внимание избирателей, особенно из числа националистов. Не более того. Потому что Тартуский договор 1920 года, на который ссылается Пыллуаас, потерял свою силу после вхождения Эстонии в состав Советского Союза в 1940-м году. Территории, которые там указываются, отошли уже в 1944-м году официальным указом... одна в состав Ленинградской области, другая - в состав Псковской области. Поэтому никакой реальной силы этот договор не имеет. И напрасно он поднимает эту волну, потому что это только ухудшает характер отношений между нашими странами и не способствует добрососедству", - отметил сенатор.
Политика,Владимир Джабаров,Совет Федерации,РИА Новости,Россия,Эстония,
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