"Напрасно поднимает волну": В Совфеде ответили на слова эстонского политика по границе

"Популистское заявление, которое имеет единственной целью привлечь внимание избирателей, особенно из числа националистов. Не более того. Потому что Тартуский договор 1920 года, на который ссылается Пыллуаас, потерял свою силу после вхождения Эстонии в состав Советского Союза в 1940-м году. Территории, которые там указываются, отошли уже в 1944-м году официальным указом... одна в состав Ленинградской области, другая - в состав Псковской области. Поэтому никакой реальной силы этот договор не имеет. И напрасно он поднимает эту волну, потому что это только ухудшает характер отношений между нашими странами и не способствует добрососедству", - отметил сенатор.