Мишустин связал COVID с цифровизацией

Беседа состоялась накануне открытия промышленной выставки "Иннопром". В прошлом году, напомнил глава правительства, мероприятие пришлось отменить из-за пандемии.

Он добавил, что те отрасли, которые смогли поймать эту волну - торговля, сфера услуг, банковский сектор - получили конкурентные преимущества.

Глава кабмина также подчеркнул, что российская экономика открыта для сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере цифровизации и внедрения новых технологий.