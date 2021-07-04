Украина решила подключить США к урегулированию ситуации в Донбассе

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«США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос, скорее, вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договорённость такого характера», - сказал Арестович.
Он отметил, что сейчас идут интенсивные консультации Ермака и Нуланд. Чем они закончатся, будет понятно после поездки президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену.
На Украине давно стремятся включить Вашингтон в урегулирование ситуации в Донбассе и получить от американцев военную помощь.
В России отмечают, что таким образом Киев стремится уйти от соблюдения минских договорённостей. Глава МИД РФСергей Лавров заявил, что команда Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову».
Во время Прямой линии российский лидер Владимир Путин сказал, что Владимир Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление: ключевые вопросы о её судьбе решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже. По этой причине переговоры с Зеленским имеют мало смысла.