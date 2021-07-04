Сначала Зеленский выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. Однако со временем с его стороны началось беспрецедентное давление на политических оппонентов, а также стремление избавиться от них путем открытия уголовных дел, сказал Песков.