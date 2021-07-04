Сначала Зеленский выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. Однако со временем с его стороны началось беспрецедентное давление на политических оппонентов, а также стремление избавиться от них путем открытия уголовных дел, сказал Песков.
Еще одной причиной разочарования Путина в Зеленском стало нежелание Украины выполнять Минские договоренности, утверждает представитель Кремля.
"Украина последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить", - отметил Песков, уточнив, что Киев пытается представить Москву участником конфликта. «Что совершенно не соответствует действительности Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников [Нормандской] четверки», - сказал пресс-секретарь Путина.
Мнение о Зеленском ранее высказал
российский и немецкий политолог Александр Сосновский. Он составил психотип президента Украины по его посту в соцсетях о проигрыше украинской сборной в матче с Англией. Комментируя данное событие, Зеленский попытался утешить сборную и украинцев тем, что в будущем украинские футболисты смогут «попортить нервы» своим соперникам.
«Психотип Зеленского можно легко составить по одному посту в его инсте о проигрыше сборной. Комплекс Бриони – зависть, приправленная злобой. Украина, по его словам, еще успеет в будущем попортить нервы сильным мира сего. Не выиграть, не победить, не показать силу. Нервы попортить. В этом весь Зеленский», - написал политолог.
Он также обратил внимание на то, что Зеленский использует в при написании поста заглавные буквы, что является признаком слабости и неуверенности в себе.