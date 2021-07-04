«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном», – сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

По его мнению, «в данном случае эсминец был просто инструментом провокации».

«И президент [РФ Владимир Путин] объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия будет жестко отвечать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем.

Он согласился с мнением, что в подобных ситуациях российская сторона будет действовать жестко, по уставу. «Это действительно так», – подчеркнул Песков. Таким образом он ответил на замечание, что реакция на случившееся президента России Владимира Путина «была очень жесткой, из которой становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе – топить».

При этом Песков заметил, что не является «сторонником обсуждения таких сценариев Судного дня». «Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жесткая», – указал он.

Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.

Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.