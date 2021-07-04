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Трамп заявил об остановке «Северного потока — 2»

Елена Прошина
1 час назад
Выступая на митинге перед своими сторонниками во Флориде, Дональд Трамп парировал обвинения в «любови к России» рассказом о своем противостоянии трубопроводу «Северный поток-2». Слова экс-президента США приводит РИА «Новости».
Трамп заявил об остановке «Северного потока — 2»
Фото: EPA-EFE/Chris Kleponis/POOLEPA-EFE/Chris Kleponis/POOL
«Я прекратил строительство трубопровода и что-то я не думаю, что русские сильно меня любят», — заявил Трамп перед толпой своих фанатов.
Санкции, введенные США в период президентства Дональда Трампа, повлияли на часть западных компаний, первоначально принимавших участие в строительстве подводного трубопровода по дну Балтийского моря из России в Европу. Некоторые фирмы предпочли отказаться от работы в рамках проекта. Из-за этого, в частности, была прервана прокладка труб на подводном участке будущего газопровода. Российской стороне для возобновления строительства пришлось приобрести и модернизировать судно-трубоукладчик «Академик Черский».
В данный момент прокладка «Северного потока — 2» приближается к финишу. Укладка первой из двух ниток газопровода завершилась примерно месяц назад. Окончание монтажа второй ожидается в конце лета.
США и ряд стран Восточной Европы противятся строительству трубопровода, утверждая, что он нарушит европейскую энергобезопасность. Их оппоненты указывают на то, что остановка строительства газопровода из России позволит американским компаниям продавать в Европе свой более дорогой сжиженный природный газ.
Политика,Дональд Трамп,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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