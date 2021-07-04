Трамп заявил об остановке «Северного потока — 2»

Фото: EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL

«Я прекратил строительство трубопровода и что-то я не думаю, что русские сильно меня любят», — заявил Трамп перед толпой своих фанатов.

Санкции, введенные США в период президентства Дональда Трампа, повлияли на часть западных компаний, первоначально принимавших участие в строительстве подводного трубопровода по дну Балтийского моря из России в Европу. Некоторые фирмы предпочли отказаться от работы в рамках проекта. Из-за этого, в частности, была прервана прокладка труб на подводном участке будущего газопровода. Российской стороне для возобновления строительства пришлось приобрести и модернизировать судно-трубоукладчик «Академик Черский».

В данный момент прокладка «Северного потока — 2» приближается к финишу. Укладка первой из двух ниток газопровода завершилась примерно месяц назад. Окончание монтажа второй ожидается в конце лета.