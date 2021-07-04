«Мы всегда рады белорусскому народу. Это наши братья», — добавил он.
По словам Шеремета, Белоруссия может стать первой в Европе страной, которая «чтит демократические ценности и признает законное волеизъявление других народов».
«Крым уже активно развивает экономические отношения с Белоруссией. Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами», — заключил депутат.
Накануне, 3 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковзаявил, что власти ждут Лукашенко в Крыму. Позже глава региона Сергей Аксеноввыразил уверенность, что на полуострове белорусский лидер будет чувствовать себя как дом.